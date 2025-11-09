„Patronul umple duba cu produse, face o factură mică pe persoană juridică, să aibă intrare în magazin, în caz de control. Se rupe filmul pentru ANAF” – o propunere împotriva „magazinașelor mici” atrage reacții pe Grupul Antreprenorilor din România

Cineva, care s-a prezentat ca patron al unul magazin de 200 mp, a denunțat, pe Facebook, pe Grupul Antreprenorilor din România, „mecanismul evaziunii fiscale în comerț”, acuzând că „mii de magazinașe mici” vând „pe caiet”, fără bon fiscal, și fac concurență neloială comercianților corecți. Postarea a atras cel puțin 100 de comentarii din partea membrilor Grupului Antreprenorilor din România.

Grupul Antreprenorilor din România a adunat deja o comunitate de peste 270.000 de membri. Oamenii postează zilnic propuneri de afaceri, cer și dau sfaturi, atrag atenția asupra unor probleme de contabilitate, fac propuneri privind fiscalitatea și multe altele.

Duminică, a apărut o postare care a stârnit reacții aprinse din partea membrilor Grupului Antreprenorilor din România.

„MECANISMUL EVAZIUNII FISCALE ÎN COMERȚ!” - sub acest titlu, scris cu majuscule, un utilizator, care avea ca nume de profil Angelo, se plângea de patronii de magazine mici, care cumpără marfă pe persoană fizică și o vând apoi, fără bon.

Omul reclama astfel „concurența neloială” pe care o fac „miile de magazinașe mici”, care vând „pe caiet”, comercianților care fiscalizează toate încasările.

„E timpul să spunem lucrurilor pe nume”, își începe Angelo postarea.

„Mii de magazinase mici fac așa. Și asta, pe lângă că este ilegal, înseamnă și concurență neloială și distruge comercianții corecți. Patronul X de la Magazinul A merge și își umple duba cu produse de zeci de mii de lei. Face o factură mică pe persoană juridică, să aibă intrare în magazin, în caz de control. Restul mărfii îl cumpără ca persoană fizică și de aici se rupe filmul pentru ANAF.

Activitatea lui comercială vizibilă este numai în limita stocului creat pe baza acelei facturi mici. Dar vinde la negru, fără bon fiscal și pe caiet. Vânzarea nu este nicăieri înregistrată fiscal. La 10-15 vânzări, mai bate ceva și pe casă. Să aibă ce să arate în caz de control. Astfel, un magazin de 20-30 metri pătrați a ajuns să vândă cat magazinul meu de 200 de metri pătrați, pentru că prețurile lui sunt mai mici” - reclamă el.

Autorul postării vine și cu propuneri legislative împotriva patronilor care cumpără marfă pe persoană fizică și o vând „pe caiet” în micile lor magazine: interdicția ca firmele de comerț cu ridicata să vândă către persoanele fizice.

„Ce trebuie făcut? Legea firmelor en-gros: să se interzică vânzarea de produse către persoane fizice. Pentru retailerii de tip cash-and-carry, cu promoții cantitative, să se interzică vânzarea pe persoană fizică pentru sume care sar de 1000 lei (acest prag trebuie analizat). Interzicând persoanelor fizice să cumpere en-gros, le tai conducta de bani făcuți prin evaziune fiscală!” -se mai arată în postarea lui Angelo.

S-au înmulțit pentru că pot! (...) Cum poate cineva corect să concureze cu acești evazioniști care prosperă în timp ce ne fură clienții? Mi-e frică să mă gândesc ce sume se vehiculează prin astfel de evaziune!” - se încheie postarea de pe Grupul Antreprenorilor din România.

În câteva ore, postarea a strâns 104 comentarii din partea membrilor Grupului Antreprenorilor din România, înainte ca autorul să blocheze comentariile.

Cele mai multe comentarii au fost reacții negative din partea unor antreprenori, care i-au explicat că acei „patroni de magazinașe mici” au o „afacere” de subzistență și nu constituie un pericol pentru magazinele corecte.

„Acum vreo 15 de ani ii țineam contabilitate la un butiq de asta dintre blocuri si era evident ca vindeau si fara bon. Credeti-ma ca patronii trăiau la nivel de subzistenta si făceau cu rândul ca vânzători. Îmi era si mila de ei cand trebuia sa le cer banii mei pentru serviciile de contabilitate. Așteptau amândoi sa intre la pensie pentru ca știau ca nu ii va angaja nimeni” - a explicat unul dintre membrii Grupului Antreprenorilor din România.

Alții l-au îndemnat să se revolte pe rețelele de retail și pe companiile multinaționale.

„Dacă îi adunăm pe ăștia mulți și mici de care vorbești, tot nu ajungem la suma pe care o face dintr-un contract de "consultanță" o multinațională cu firma mamă, într-un singur an. Să-ti mai explic și că ăla care șmecherește 10 bonuri pe lună, cei câteva mii de lei care îi face plus, rămân 90% tot în acea comunitate. V-au dresat bine ăștia de nu vedeți mai departe și nu ieșiți din logica babei cu pătrunjel și a bonului fiscal pe două acadele” - a scris un utilizator.

Un alt comentator a avut obiecții la soluția propusă de Angelo, considerând că ANAF ar trebui să efectueze controale inopinate mai multe: „O idee proastă în a restricționa! Pune ANAF să facă controale inopinate pe stocuri”.

Și autorul postări inițiale a venit cu replica sa către contestatari: „S-au activat toți "antreprenorii" de succes pe bază de șpagă și evaziune de supraviețuire! Atât de mulți?!”

Dar Angelo a avut și aliații săi pe Grupul Antreprenorilor din România.

„Ăștia care fac evaziune în felul ăsta au prețurile la fel ca tine, doar ca ei bagă toți banii în buzunar, plătesc angajații cu salariul minim, bagă 12 ore, au marfa provenită din piața neagră (legume, fructe etc),vând produse cu amănuntul pe care nu au voie să le vândă,iar controlul cand vine din orice instituție în 90% din cazuri primește spagă, o spagă mare că are de unde, cand vinzi de 5000 de lei pe zi din care 4000 la negru "it's easy", bani care se duc mai departe în instituție sa îl mențină in funcție, sefii o trimit către politicieni si tot așa”, a scris un comentator.

Altcine a denunțat un caz de evaziune fiscală la un bar.

„Într-un birt de oraș la periferia Aradului funcționa așa:

1. se cumpăra un stoc pe factura pers. juridică,

2. paralel dublul stocului pe persoană fizică si se depozita acasă.

Când se termina o sticlă, suna acasă și o înlocuită cu una plină. Stocul rămânea aproape neatins, dar vânzări se făceau.

Azi strigă lumea că politicienii au furat, când 35 de ani întreg poporul a furat, zilnic, in mod continuu”.