Startup Nation: Percheziții la patroni de firme care au accesat 2,4 milioane lei prin program

Polițiștii și procurorii au făcut joi percheziții în București și 5 județe, la patroni de firme care au încercat să ia de la stat fonduri nerambursabile de 2,4 milioane de lei în total, prin programul de ajutoare Startup Nation, sub suspiciunea că ar fi folosit acte false.

Sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române, se derulează operațiunea Jupiter, o acțiune amplă, la nivelul întregii țări, pentru combaterea infracțiunilor economice.

În cadrul acestei operațiuni, pe 6 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, fac cercetări în cazuri de „tentativă la obținerea ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

În cadrul acțiunii sunt puse în aplicare 20 de mandate de percheziție domiciliară, în șapte județe din țară: Cluj (10 percheziții), Bihor (4), Hunedoara (1), Caraș-Severin (1), Prahova (2), Neamț (1) și Municipiul București - Sector 3 (1 percheziție).

Polițiștii brașoveni s-au sesizat din oficiu în cazul unor persoane care, în perioada 2022-2025 au făcut solicitări de obținere a unor fonduri prin programul Startup Nation, de 2.400.000 de lei.

Patronii respectivi ar fi folosit „documente false” în demersurile lor, a precizat Poliția, într-un comunicat.

Deși nu se precizează în comunicat, cel mai probabil este vorba despre ediția 2022 a programului Startup Nation, prin care antreprenorii IMM obțin ajutoare de până la 40.000 EUR pentru invesiții.

Și în 2025, statul plătește cereri de decont depuse de beneficiarii care au făcut investiții în program.

Perchezițiile vizează domiciliile persoanelor fizice și sediile sociale ale societăților comerciale implicate, locuri unde au fost descoperite înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului.

De asemenea, în cadrul acțiunii vor fi audiate 8 persoane și vor fi ridicate înscrisuri în baza a 17 ordonanțe emise de organele de cercetare penală.

Operațiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene din Cluj, Bihor, Hunedoara, Neamț, Prahova, Caraș-Severin, Sălaj, Sibiu, Ilfov, precum și din Sectoarele 1 și 3 ale Municipiului București.

Și în luna iunie 2025, tot în cadrul operațiunii Jupiter, au fost luați în colimator solicitanți de fonduri prin Startup Nation 2022. Atunci, polițiștii și procurorii au făcut 13 percheziții în județul Alba, vizând reprezentanții a două firme.

Cu ocazia încărcării în aplicația informatică de înscriere și gestiune a formularelor de decont aferente proiectelor privind Programul Start-Up Nation România, persoanele vizate ar fi prezentat spre decontare facturi de achiziție de la aceiași furnizori, cu aceleași echipamente achiziționate.

Anchetatorii aveau suspiciuni cu privire la realitatea achizițiilor și indicii că, în obținerea fondurilor publice, reprezentanții celor două societăți ar fi folosit ori prezentat documente sau date false.

Astfel, cei în cauză ar fi cauzat statului un prejudiciu total de 175.000 de lei.