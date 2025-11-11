Impozit microîntreprinderi: „Cred că e o idee foarte bună să avem o singură cotă. E în atenția noastră”, spune Ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că „este o idee foarte bună să avem o singură cotă”, față de 1% și 3% cât este în prezent, în ceea ce privește regimul de impozitare al microîntreprinderilor.

Amintim că prin OUG-trenuleț 156/2025 s-a modificat regimul fiscal al microîntreprinderilor pentru anul 2025. Documentul conține mai multe modificări fiscale ce se aplică de la începutul anului. De exemplu, s-a micșorat plafonul de la care o firmă poate opta pentru aplicarea impozitului micro, de la 500.000 EUR la 250.000 EUR, urmând ca, de la 1 ianuarie 2026, să se reducă la 100.000 EUR.

„E un subiect important, îl avem în vedere. Noi coborăm pe această cotă la micro de la 1 milion, 500.000 de euro, 250.000 euro și 100.000 euro. Deci, practic, au rămas rezidual aceste cote de la un plafon mult mai mare. Și cred că e o idee foarte bună să avem o singură cotă, e în atenția noastră. Este, de fapt, în discuțiile noastre și această problemă astfel încât să simplificăm. Cu cât simplificăm mai mult cu atât e mai bine. Îmi doresc enorm să simplificăm din punct de vedere fiscal și administrativ și proceduri și legislații. Cred că e un lucru foarte important pe care trebuie să-l facem”, a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, marți, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de Camera Consultanților Fiscali

Ce condiții trebuie să îndeplinească o firmă pentru încadrarea la impozitul pe venitul micro

Codul fiscal românesc definește microîntreprinderea pentru încadrarea la impozitul pe venit microîntreprinderii, de 1% sau 3%, în funcție de anumite praguri și plafoane fiscale.

Prin OUG-trenuleț 156/2024 s-a modificat regimul fiscal al microîntreprinderilor pentru 2025. O schimbare este scăderea plafonului cifrei de afaceri pentru impozitarea micro de la 500.000 EUR la 250.000 EUR.

Astfel, pentru încadrarea la impozitul pe venitul microîntreprinderii, o firmă trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

1. a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 250.000 EUR.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

Potrivit OUG 156/2024, pentru anul fiscal 2025/2026, limita veniturilor realizate, reprezentând echivalentul în lei a 250.000 euro, respectiv echivalentul în lei a 100.000 euro începând cu 1 ianuarie 2026, se verifică pe baza veniturilor realizate de către persoana juridică română la data de 31 decembrie 2024, respectiv la data de 31 decembrie 2025.

Limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 (art. 4 ind. 4).

Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.

2. capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

3. nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

4. are cel puţin un salariat. O firmă nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă îndeplinește condiția de a avea măcar un angajat în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării firmei.

5. are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile referitoare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor

6. a depus în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii.

Prin OUG 156/2024, s-a eliminat condiția de realizare a veniturilor din consultanță și management, în proporție de 80%, utilizată pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor.

De asemenea, s-au actualizat codurile CAEN pentru care impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este de 3%, dar și verificarea condiției de aplicare a sistemului de impunere o singură dată, începând cu anul 2024, de către contribuabilii din HoReCa. Începând cu 1 ianuarie 2025, se au în vedere, după caz, și activitățile, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 6210 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client), 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5611 - Restaurante, 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație, 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a..”, conform OUG 156/2024.

Totodată, pentru anul fiscal 2025, respectiv 2026 se clarifică modul de verificare a condiției legate de plafonul propus de 250.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru venituri realizate de microîntreprinderi precum și modul în care se verifică nivelul veniturilor din consultanță și management în vederea încadrării ca microîntreprindere.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

A) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro (și max. 250.000 EUR);

sau

2. desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare listei de 22 coduri CAEN:

5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator,

5829 - Activităţi de editare a altor produse software,

6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei,

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare,

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată,

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,

5590 – Alte servicii de cazare,

5610 - Restaurante,

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente,

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor,

6910 - Activităţi juridice - numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii,

8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală,

8622 -Activităţi de asistenţă medicală specializată,

8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică,

8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană;

6210 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client);

6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

5611 - Restaurante;

5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

B) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activităţile prevăzute în lista celor 22 de mai sus.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

