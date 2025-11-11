Controale ANAF 2026: „Încercăm să vizităm cât mai puțin contribuabilul onest”, afirmă șeful Fiscului. Ce spune despre rambursările de TVA

Președintele ANAF, Adrian Nica (foto), spune că, începând cu anul 2026, pe partea de inspecții fiscale, Fiscul va transparentiza procesul controlului și va prezenta zonele de risc identificate, măsurile luate și rezultatele pe care le obține.

„În ceea ce privește ANAF, partea de digitalizare este deosebit de importantă pentru noi și ne propunem ca, prin această digitalizare, analizele pe care le facem și le valorificăm prin structurile de control să fie țintite clar”, a declarat șeful ANAF marți, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Adrian Nica a spus că Fiscul îți propune să identifice acel tip de contribuabil care are un „comportament inadecvat” din punct de vedere al declarațiilor fiscale și care face concurență neloială celorlalți parteneri și a anunțat cum vor fi tratați contribuabilii corecți.

„Ne propunem ca aici să și transparentizăm și să explicăm de ce facem asta și care sunt aceste zone. Mai mult, pentru contribuabilul onest, încercăm să-l vizităm cât mai puțin, poate chiar deloc, să venim în partea aceea de notificare, de discuție, unde contribuabilul de bună credință participă proactiv și ajută ANAF își îmbunătățească datele și informațiile”, a declarat șeful Fiscului.

„Aș putea spune celebra zicală: erorile de azi, procedurile de mâine, știu că sunteți obișnuiți cu ea, asta facem și noi, chiar dacă sună banal, dar nu există la nivelul ANAF și niciunde în lumea asta posibilitatea să estimezi orice fraudă care apare”, a mai spus Adrian Nica.

Șeful ANAF a explicat că instituția își propune să îmbunătățească procesul de analiză în zona rambursărilor de TVA, pentru a diferenția mai clar între contribuabilii corecți și cei implicați în fraude.

„Încercăm în această zonă și știm și ce avem de făcut, pe zona rambursărilor de TVA, să facem o analiză mai aprofundată, pentru că astăzi tratăm la fel contribuabilul de bună credință cu contribuabilul care are o schemă de fraudă. Nu vorbim de optimizări, vorbim de fraudă. Încercăm să comunicăm și prezentăm pe pagina noastră rezultatul fiecărui control pe care îl facem în această zonă”, mai spus el.

Șeful ANAF a recunoscut, în fața consultanților fiscali, că instituția are încă mult de îmbunătățit în ceea ce privește relația cu contribuabilii și modul de acordare a asistenței.

„În partea de asistență contribuabili vrem să ne îmbunătățim activitatea pentru că știu că avem de suferit. Ne-am prezentat prost ca să nu zic mai mult de atât. Fiecare dintre dumneavoastră v-ați întâlnit cu noi citindu-vă la nesfârșit un articol pe care și dumneavoastră ați întrebat cum se interpretează. Eu sper că la anul să avem cât mai puține situații de acest gen”, a declarat el.



Ministrul Finanțelor: Reorganizare ANAF pe zona de inspecție, din 2026

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la eveniment, a declarat că este convins că România va îndeplini jaloanele din PNRR. „În momentul de față nu avem un milestone sau un jalon despre care să spunem că nu îl îndeplinim”, a spus ministrul.

„Toate jaloanele care sunt în momentul de față pe zona de finanțe vor fi îndeplinite și cred că este un mesaj important pe care îl transmitem. În negocierile cu Comisia a contat foarte mult că ne-am angajat la niște lucruri importante. Vom avea, de asemenea, criterii de performanță pentru ANAF pentru 2026, care vor fi publice. Vom avea în 2026 o reorganizare pe zona de inspecție, care este foarte importantă, reorganizarea modului în care ANAF desfășoară toată partea de control și, bineînțeles, vom accelera pe toate subiectele legate de digitalizare atât în zona de MF cât și în zona de ANAF”, a declarat el.

În ceea ce privește Fiscul, ministrul Finanțelor a recunoscut că este „mult de recuperat în privința modului în care ANAF desfășoară aceste activități de asistență pentru contribuabili, dar am încredere că odată cu astfel de prezențe vom putea să îmbunătățim lucrurile astfel încât asistența contribuabililor o să fie din ce în ce mai bună”.