Ministrul Muncii, către patronii IMM: „Am promis cuiva să nu spun nimic despre salariul minim”

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a evitat, luni, să facă un comentariu referitor la salariul minim pe economie 2026, dar a dat asigurări patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii că va face „tot posibilul” să nu-i încurce.

„Am promis cuiva să nu spun nimic despre salariul minim” - a spus Manole, într-un discurs susținut în fața antreprenorilor prezenți la evenimentul “Topul Național al Firmelor Private din România”, organizat, la București, de confederația patronală IMM România.

„O să fac tot posibilul să nu vă încurc. Cred că este o promisiune minimală importantă pe care trebuie să o facem antreprenorilor din această sală, mai ales celor din întreprinderi mici și mijlocii, pentru că dvs faceți ceva ce nu fac ceilalți, ceva extrem de important nu doar din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere social - dvs sunteți angajatorii inclusiv ai unor cetățeni care n-ar avea altă șansă și pentru care IMM-urile reprezintă principala destinație ca angajați: oameni din zone mai puțin favorizate, oameni din zone în care marile corporații nu ajung, în care infrastructura este deficitară și pentru care doar IMM-urile sunt principalul motor al economiei locale” - le-a mai spus ministrul Muncii patronilor IMM.

El a menționat și programele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin care angajatorii primesc subvenții la angajarea tinerilor sau altor categorii de lucrători.

„Mai e în sală ANOFM, au proiecte și bani, îi provoc să vă caute mai mult decât au făcut-o până acum”, a spus Florin Manole.

Reamintim că în aceatsă perioadă Guvernul trebuie să ia o decizie privind salariul minim pe anul 2026, PSD solicitînd majorarea acestuia.

În schimb, confederația patronală IMM România, care reprezintă patronii de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, se opune oricărei creșteri a salariului minim pe economie în anul 2026, unul dintre liderii organizației dezvăluind care este „varianta cea mai rea din toate”, care circulă „în piață” în acest moment.

Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim pe economie este de 4.050 lei brut pe lună.