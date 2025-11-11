Skip to content

ANAF a urcat pe scenă: Cântăreț, verificat de inspectorii antifraudă. Cum a reușit să evite plata taxelor, cu ajutorul familiei

ANAF antifrauda
ANAF antifrauda

Antifrauda ANAF s-a dus în control la un solist de muzică de petrecere din județul Argeș și a descoperit un mecanism prin care a reușit să evite plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Antifrauda a verificat 5 firme și două persoane fizice, concluziile verificărilor fiind că acestea erau controlate și folosite de cântăreț pentru a nu-și plăti taxele. 

Cântărețul cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste firme controlate de membrii familiei, iar firmele, la rândul lor, realizau venituri din platforme media precum TikTok, YouTube, Facebook, pe care le declarau incomplet sau greșit, susține ANAF.

„Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, precizează Fiscul.

Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, din care:

• TVA: 1.142.004 lei

• Impozit pe profit: 164.509 lei

• Impozit pe dividende: 271.640 lei

• Impozit pe venit: 20.556 lei

• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

Fiscul avertizează că urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale.

Taxe

Ministrul Finanțelor despre majoarea TVA în HoReCa: Analiza e în curs. Vom discuta în coaliție în următoarele săptămâni despre acest subiect

Patronii bogați, cu firme cu datorii, sub radarul ANAF. Șeful Fiscului avertizează: Vor fi„acțiuni dure” pe partea de mari averi și proprietăți deținute fără a fi prezentate veniturile aferente

Impozit microîntreprinderi: „Cred că e o idee foarte bună să avem o singură cotă. E în atenția noastră”, spune Ministrul Finanțelor

„Proiectăm un PIB de peste 2.000 de miliarde lei în 2026”. Când vor începe discuțiile privind bugetul pe anul viitor (ministru)

Controale ANAF 2026: „Încercăm să vizităm cât mai puțin contribuabilul onest”, afirmă șeful Fiscului. Ce spune despre rambursările de TVA

ANAF

Consilierul președintelui Nicusor Dan, după creșterea TVA: „S-a colectat în plus, nu fenomenal”. Procesul de digitalizare ANAF „e oprit cumva la jumătate”

magazin-imagine generică

„Patronul umple duba cu produse, face o factură mică pe persoană juridică, să aibă intrare în magazin, în caz de control. Se rupe filmul pentru ANAF” – o propunere împotriva „magazinașelor mici” atrage reacții pe Grupul Antreprenorilor din România