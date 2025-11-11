ANAF a urcat pe scenă: Cântăreț, verificat de inspectorii antifraudă. Cum a reușit să evite plata taxelor, cu ajutorul familiei

Antifrauda ANAF s-a dus în control la un solist de muzică de petrecere din județul Argeș și a descoperit un mecanism prin care a reușit să evite plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Antifrauda a verificat 5 firme și două persoane fizice, concluziile verificărilor fiind că acestea erau controlate și folosite de cântăreț pentru a nu-și plăti taxele.

Cântărețul cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste firme controlate de membrii familiei, iar firmele, la rândul lor, realizau venituri din platforme media precum TikTok, YouTube, Facebook, pe care le declarau incomplet sau greșit, susține ANAF.

„Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, precizează Fiscul.

Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, din care:

• TVA: 1.142.004 lei

• Impozit pe profit: 164.509 lei

• Impozit pe dividende: 271.640 lei

• Impozit pe venit: 20.556 lei

• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

Fiscul avertizează că urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale.