Finanțare de 80 de milioane de dolari pentru un startup AI fondat de o româncă, prezent și la Cluj. Americanii de la JP Morgan, printre investitori

Un startup de inteligență artificială (AI) fondat în Germania, de o antreprenoare de origine română, având birouri și în România, a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a obținut o finanțare de 80 de milioane de dolari de la mari investitori internaționali, printre care și banca americană J.P. Morgan.

Aily Labs, startup lansat în 2020, la München, de Bianca Anghelina, a obținut runda de investiții de la fondul FPV Ventures, ca lead investor, cu participarea investitorilor existenți deja în firmă, Insight Partners și J.P. Morgan, și a altor investitori strategici.

Finanțarea va accelera extinderea globală a companiei, va dezvolta ecosistemul de agenți de inteligență artificială autonomi al Aily și va oferi clienților din Fortune 500 un ROI (return on investment) măsurabil „încă din prima zi” – spune startup-ul.

Compania afirmă că soluțiile sale AI transformă datele în „insight-uri acționabile”, care permit companiilor din toată lumea „să obțină impact de business vizibil în mai puțin de două săptămâni, în domenii precum finanțe, lanț de aprovizionare, cercetare și dezvoltare și operațiuni comerciale”.

„Companiile nu-și mai pot permite să aștepte după insight-uri – au nevoie de o inteligență artificială care acționează. Această finanțare ne permite să extindem Super Agentul nostru și modelul Decision Intelligence LLM, permițând companiilor să ia decizii mai rapide, mai inteligente și complet autonome, care transformă performanța la nivel global”, a declarat Bianca Anghelina, fondatoare și CEO al Aily Labs, citată în comunicat.

Finanțarea va sprijini patru inițiative-cheie:

Expansiune globală: extinderea utilizării aplicației mobile de Decision Intelligence a Aily în diverse industrii și regiuni.

extinderea utilizării aplicației mobile de Decision Intelligence a Aily în diverse industrii și regiuni. Autonomie agentică: dezvoltarea agenților IA care pot recomanda și executa autonom decizii cu impact major.

dezvoltarea agenților IA care pot recomanda și executa autonom decizii cu impact major. Dezvoltarea Decision Intelligence LLM: îmbunătățirea modelului lingvistic proprietar al Aily, cu expertiză avansată în deciziile de business și acces la date complexe.

îmbunătățirea modelului lingvistic proprietar al Aily, cu expertiză avansată în deciziile de business și acces la date complexe. Creștere sustenabilă pe termen lung: consolidarea structurii de capital pentru a susține inovația, reziliența operațională și scalabilitatea.

Ce spun investitorii:

„Aud adesea de la CEO-uri că investesc milioane în IA, dar nu reușesc să o implementeze eficient sau să obțină valoare reală din ea. Tocmai de aceea am decis să investim în Aily Labs – platforma lor oferă insight-uri aplicabile care generează impact măsurabil asupra profitabilității. Directorii executivi ne spun că, datorită IA-ului de la Aily, iau decizii diferite – decizii care economisesc bani, cresc veniturile și transformă modul în care operează companiile lor. Suntem mândri să susținem creșterea Aily”, a declarat Pegah Ebrahimi, cofondatoare și managing partner la FPV Ventures.

„Suntem încântați să sprijinim parcursul de creștere al Aily ca una dintre cele mai importante aplicații de Decision Intelligence bazate pe IA, pregătită să genereze un impact global în toate industriile. Este exact genul de inovație pe care dorim să o promovăm la nivel mondial”, a declarat Max Hauer, Head of DACH Innovation Economy la J.P. Morgan.

„În calitate de membră a consiliului de administrație al mai multor companii din Fortune 50, am văzut cum transformarea datelor în insight-uri – și a insight-urilor în acțiuni – poate redefini performanța unei afaceri. Aily elimină decalajul dintre datele fragmentate și deciziile în timp real prin intermediul IA agentice. Pentru lideri, acest lucru înseamnă că ceea ce înainte dura săptămâni se întâmplă acum în câteva minute – de la finanțe la lanțul de aprovizionare – permițând o execuție mai precisă și o creștere măsurabilă”, a spus Amy Chang, membră a boardului Aily Labs.

Cine este Bianca Anghelina, fondatoarea startup-ului IT Aily Labs

Fondatoarea startup-ului IT Aily Labs, Bianca Anghelina, a studiat Economia la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Administrarea Afacerilor la Universitatea „Ludwig-Maximilian” din München (2021–2026). Apoi a lucrat la companii mari, precum E.ON (energie), BMW (auto), Novartis și Sandoz (farma). La cele două mari companii farmaceutice a ajuns până la funcții executive, în Elveția și Germania.

Din iunie 2020, ea a fondat, la München, startup-ul Aily Labs. Alături de Bianca Anghelina au venit în echipa startup-ului și doi cofondatori, Chris Sawyer și Sara Bisbe López, dar aceștia au plecat de la Aily Labs între timp.Aily Labs operează la nivel global, cu echipe de oameni de știință specializați în date IA, ingineri, experți în business și produs. Încă din 2021, compania germană a deschis birouri la Barcelona și la Cluj, România fiind astfel una dintre primele destinații de extindere a startup-ului din München. Firma mai are birouri la Madrid și la New York.

Aily Labs spune că transformă modul în care companiile globale iau decizii, combinând datele corporative cu inteligența artificială, învățarea automată și modelele lingvistice de mari dimensiuni într-o singură platformă de Decision Intelligence, care oferă rezultate tangibile și de impact ridicat.

Super Agentul Aily coordonează agenți de IA autonomi care recomandă și execută decizii – oferind un ROI măsurabil încă din prima zi, mai susține startup-ul.

Platforma se integrează în fluxurile de lucru existente ale clienților, ajutând companiile din Fortune 500 să-și optimizeze performanța, să elimine silozurile de date și să accelereze luarea deciziilor în finanțe, lanț de aprovizionare, cercetare și dezvoltare și operațiuni comerciale.

Aily Labs își extinde prezența în sectoare precum farmaceutic, comerț, bunuri de larg consum și altele.

Cu noua rundă de capital obținută acum, Aily ajunge la investiții totale de peste 100 de milioane de dolari în cei cinci ani de existență, conform datelor de pe CrunchBase.