Patronii bogați, cu firme cu datorii, sub radarul ANAF. Șeful Fiscului avertizează: Vor fi„acțiuni dure” pe partea de mari averi și proprietăți deținute fără a fi prezentate veniturile aferente

Președintele ANAF, Adrian Nica (foto stânga), spune că Fiscul pregătește „acțiuni dure și ferme în partea de mari averi și proprietăți deținute” de persoane care nu-și pot prezenta veniturile aferente.

În cadrul unei discuții recente, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), Dan Manolescu (foto dreapta) a atras atenția asupra unei percepții greșite în privința firmelor cu datorii.

„N-ar fi nevoie, poate, și de un mesaj mai clar din partea autorităților? De foarte multe ori, cei care cred că își rezolvă problema vânzând firma, cad pradă unor păcăleni, unor escrocherii. De foarte multe ori, poate nici măcar nu se transferă firma de pe numele lor, sau chiar dacă se transferă, datoriile, de fapt, înregistrate în perioada în care au fost administratori rămân tot ale acelor persoane. Pare că există o piață a păcălenilor”, a punctat Dan Manolescu în cadrul Summitului de Fiscalitate și Tehnologie.

„Nu spun că, de fapt, cei care au rămas cu datorii ar fi neapărat total nevinovați, pentru că încearcă să-și caută soluție la niște datorii pe care le-au acumulat printr-o proastă gestiune, dar poate mesajul ar trebui fie mult mai clar apropo de ce se întâmplă în astfel de situații”, a mai adăugat el.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat că fenomenul firmelor care încearcă să-și evite datoriile este o problemă veche, care persistă de mulți ani.

„Într-adevăr, cei care acceptă o astfel de activitate și intră într-o astfel de operațiune, ca să-i spun așa, alegând să citească pe net unul care să-l scape de datorii, arată, în primul rând, un profil de antreprenor”, a declarat el.

În acest context, șeful ANAF spune că în prezent, Fiscul are în derulare o analiză pentru a identifica „persoanele fizice care au avut calitatea de administrator și de proprietar în astfel de acțiuni”.

„Cu siguranță îi vom identifica pe toți și o să ne uităm ce fac azi, în prezent, și dacă o să-i auziți că obțin CAF-ul mai greu, codul de înregistrare de TVA, să-i întrebați mai întâi câte firme au abandonat prin astfel de metode. Cu siguranță anul viitor, procesul se va finaliza”, a precizat șeful Fiscului.

El a mai spus că ANAF își propune să îmbunătățească organizarea actuală, pe care o consideră deficitară în ceea ce privește monitorizarea persoanelor fizice și juridice.

„Avem și propunerei legislative în acest sens. ANAF își propune, față de organizarea pe care o are în prezent, după părerea mea, deficitară în persoane fizice, persoane juridice, să unească cele două entități în zona de control și dacă vom identifica o persoană juridică, golită de conținut de patronul bogat, persoană fizică care nu are nicio problemă să mute totul pe o nouă firmă, păcălind alți oameni de afaceri cu care face business-ul și evident, ANAF-ul, aici vor fi acțiuni dure și ferme în partea de mari averi și de proprietăți deținute fără să prezinți veniturile aferente”, a avertizat Adrian Nica.

Fiscul a demarat o campanie de monitorizare și control a firmelor cu comportamente suspecte, iar rezultatele acesteia vor fi publicate periodic.