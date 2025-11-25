Ministrul Finanțelor: România primește evaluare pozitivă din partea Comisiei Europene

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România primește astăzi, din partea Comisiei Europene, o evaluare pozitivă, iar țara nu mai este în risc de a pierde fonduri europene.

Anunțul a fost făcut în cadrul summit-ului Edge Institute, unde acesta a spus că România este „compliant” odată cu revizuirea de toamnă a evaluării Comisiei Europene.

„Comisia Europeană va publica astăzi analiza legată de semestrul de toamnă, în care România apare „compliant”. Suntem de această dată „compliant”, ceea ce nu e deloc puțin lucru, este o evaluare pozitivă a Comisiei Europene. Avem certificat faptul că nu mai suntem în pericol de a pierde fonduri europene”, a declarat Alexandru Nazare în cadrul evenimentului.

Evaluarea pozitivă s-a datorat măsurilor, rapoartelor, eforturilor din ultimele 4 luni și digitalizării, a mai precizat ministrul.

„Nu puteam să planificăm în 2026 stând cu această secure deasupra capului că am putea să pierdem fonduri europene” – Alexandru Nazare.

La eveniment, ministrul a mai precizat că planul de digitalizare este „ambițios”, cu o aplicație care va construi bugetul public în format electronic. Acesta a reamintit faptul că, din 2026, ANAF va avea o declarație unică, precompletată, „un formular inteligent”. De asemenea, Nazare a mai menționat o nouă aplicație, prin care utilizatorii vor putea scana bonurile pentru verificarea caselor de marcat ale comercianților.

