205 milioane EUR: Antreprenorii români vor putea accesa, în 2026, bani europeni pentru promovarea produselor alimentare

Antreprenorii români vor putea accesa fonduri europene pentru campanii de promovare a produselor alimentare în țările din afara Uniunii Europene, dar și pe piața europeană, prin linii de finanțare în valoare totală de 205 milioane EUR, care vor fi lansate de Comisia Europeană pentru toate statele membre în anul 2026.

Comisia de la Bruxelles a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va aloca 205 milioane EUR în 2026 pentru a cofinanța activități de promovare a produselor agroalimentare durabile și de înaltă calitate din UE în Uniunea Europeană și la nivel mondial.

Acest lucru este în conformitate cu programul de lucru pentru politica de promovare pentru 2026 adoptat în această săptămână, marcând „cea mai mare alocare dedicată vreodată” creșterii gradului de sensibilizare a consumatorilor cu privire la produsele agricole europene și la sistemele de calitate.

Până la 160 de milioane EUR vor fi plătite sub formă de granturi pentru cofinanțarea programelor de către grupurile de producători și alte organisme de comerț agroalimentar: 150 de milioane EUR sunt împărțite între promovarea în țările din afara UE și piața internă a UE, cu alocări de 70,3 milioane EUR și, respectiv, 79,7 milioane EUR; 10 milioane EUR sunt rezervate pentru măsuri de criză.

O inițiativă-cheie în acest an este o nouă campanie de promovare a alimentației europene și a societăților fermierilor, care urmează să fie lansată în 2026.

Pron această campanie, executivul comunitar urmărește să „sensibilizeze și să promoveze un sentiment de mândrie” în rândul consumatorilor din UE în ceea ce privește „calitatea ridicată a produselor agroalimentare din UE produse pe plan intern, ca parte a modului de viață european”.

Aceasta vizează și creșterea consumului de produse agroalimentare din UE, evidențierea rolului fermierilor și consolidarea legăturii cu consumatorii. Campania se va desfășura în toate cele 27 de state membre ale UE.

În afara UE, programele vor viza regiunile și țările cu un potențial ridicat de creștere pentru produsele agroalimentare din UE. Printre acestea se numără Regatul Unit, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore și America de Nord.

În cele din urmă, programul de lucru prevede, de asemenea, o serie de inițiative care urmează să fie gestionate direct de Comisia Europeană cu până la 10 milioane EUR. Astfel de activități includ misiuni la nivel înalt ale comisarului Hansen cu delegații de afaceri în țări terțe, campanii de promovare și informare în țări terțe, participarea UE la principalele târguri comerciale agroalimentare internaționale și elaborarea unor manuale de intrare pe piață pentru exportatori.

Viziunea pentru agricultură și alimentație recunoaște politica de promovare a UE ca fiind un instrument-cheie de sprijinire a competitivității globale a sectorului agroalimentar al UE, oferind oportunități de consolidare, dezvoltare și diversificare a piețelor de export ale UE. Acesta afirmă, de asemenea, că politica de promovare a UE va rămâne un instrument strategic de politică care va fi utilizat pentru a spori gradul de sensibilizare a consumatorilor cu privire la produsele agricole, pescărești și de acvacultură și la sistemele de calitate ale UE.

Etapele următoare în operaționalizare finanțării

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) va lansa două cereri de propuneri la 22 ianuarie 2026 – una pentru așa-numitele programe „simple”, cu una sau mai multe organizații din aceeași țară a UE; unul pentru programe „multinaționale”, cu cel puțin două organizații din cel puțin două state membre sau dintr-una sau mai multe organizații la nivel european. O gamă largă de operatori, cum ar fi organizațiile comerciale și de producători și grupurile agroalimentare responsabile cu activitățile de promovare, sunt eligibili să solicite finanțare și să își prezinte propunerile. Cererile de propuneri vor fi deschise pentru o perioadă de trei luni.

O zi de informare va avea loc la Bruxelles și online la 27 și 28 ianuarie 2026. Potențialii beneficiari sunt invitați să participe pentru a obține informații cu privire la oportunitățile de finanțare și la procesul de depunere a cererilor. Aceștia vor avea ocazia să audă de la beneficiarii de succes, precum și să colaboreze în rețea cu potențiali parteneri de proiect.

Promovarea fermierilor și antreprenorilor din sectorul procesării alimentare

Politica de promovare recompensează fermierii și întreprinderile agroalimentare din UE pentru eforturile lor de a îndeplini cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și mediu pe o piață globală competitivă, oferindu-le acces la finanțare.

Începând din 2016, peste 650 de campanii au fost cofinanțate de Comisia Europeană cu semnătura comună „Enjoy, it's from Europe”, consolidând reputația produselor agroalimentare din UE în Uniune și în întreaga lume. Politica de promovare a însoțit, de asemenea, punerea în aplicare cu succes a acordurilor de liber schimb (și anume Japonia, Coreea de Sud, Canada) și evoluția pozitivă a balanței comerciale a UE în ultimul deceniu. Promovarea poate spori reziliența sectorului prin facilitarea diversificării strategice a piețelor pentru exporturile agroalimentare ale UE.

Acesta este modul în care politica UE de promovare a produselor agroalimentare sprijină competitivitatea, susține și extinde comerțul, creând în același timp locuri de muncă și creștere economică. În medie, fiecare miliard de euro din exporturile UE către țări terțe sprijină aproximativ 12 000 de locuri de muncă în UE.

Finanțarea disponibilă pentru granturi – defalcare