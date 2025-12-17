Fonduri UE de 1 miliard EUR pentru cercetare-dezvoltare în domeniul apărării

Comisia Europeană a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro că investește 1 miliard EUR în cercetarea și dezvoltarea comună în domeniul apărării în cadrul Programului de lucru pentru 2026 al Fondului european de apărare (FEA).

UE își consolidează astfel abordarea colectivă a Europei în ceea ce privește inovarea în domeniul apărării și consolidarea capabilităților.

De la lansarea sa în 2021, FEA a sprijinit 224 de proiecte cu aproximativ 4 miliarde EUR, consolidând cooperarea dintre statele membre și promovând tehnologiile de apărare comune.

Andrius Kubilius, comisarul pentru apărare și spațiu, a declarat:

„Europa trebuie să consolideze colaborarea în domeniul apărării, Fondul european de apărare acționând ca o bază esențială pentru acest efort. Pentru a șasea oară, investim resurse semnificative pentru a stimula și a sprijini cercetarea și dezvoltarea în domeniul capabilităților majore de apărare. Cu 1 miliard EUR în Fondul european de apărare pentru 2026, punem colaborarea în centrul inovării europene în domeniul apărării. Transformăm prioritățile comune în capacități comune.”

Programul pentru 2026 va finanța 31 de teme de cercetare și dezvoltare colaborative în domenii-cheie prioritare convenite de statele membre, care acoperă capabilitățile de apărare de bază, tehnologiile viitoare și inovarea în domeniul apărării.

Aceasta menține, de asemenea, un sprijin puternic pentru firmele mici și mijlocii IMM) și companiile cu capitalizare medie.

În conformitate cu Strategia privind industria europeană de apărare, programul introduce noi măsuri de accelerare și raționalizare a ciclurilor de inovare, în special pentru tehnologiile care produc progrese majore în domeniu.