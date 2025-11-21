Declarația Unică 2026: ANAF a pregătit noul model

ANAF a pregătit acum și proiectul de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de depunere și gestionare a Formularului 212 - Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, document ce se depune până la data de 25 mai 2026, pentru veniturile obținute în 2025.

Declarația unică urmează să fie actualizată în urma unor modificări adoptate în 2024 și 2025. Concret, prin OUG nr. 128/2024 a fost eliminată obligația de stabilire și declarare a impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate în cursul anului fiscal.

De asemenea, prin aceeași OUG a fost reglementată stabilirea obligațiilor datorate în anul următor celui de raportare și pentru activitățile impuse pe baza normelor de venit sau în cazul contractelor de închiriere pentru care chiria este exprimată în lei.

Astfel, începând cu veniturile aferente anului 2025, impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate se stabilesc și se declară pentru toate categoriile de venituri realizate într-un an fiscal, în anul următor celui de impunere, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Eliminarea obligației depunerii în anul curent a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a fost reglementată și pentru contribuabilii care în cursul anului fiscal încep sau încetează o activitate, precum și cei care întrerup temporar activitatea sau intră în suspendare temporară a activității, precum și în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere încheiate între părţi.

Opțiunea privind determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate se comunică organului fiscal de către contribuabili în anul următor celui de realizare a venitului, prin depunerea declarației unice.

Totodată, prin Legea nr.141/2025 au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal care au vizat următoarele aspecte cu privire la obligațiile declarative ale contribuabililor persoane fizice:

în cazul obligaţiunilor emise de societăţi, persoane juridice rezidente în România, pe pieţe de capital din afara României, veniturile sub formă de dobânzi plătite de societatea emitentă şi înregistrate în contul contribuabilului în cursul anului fiscal, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi se calculează și se declară de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;

reglementarea unor obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, respectiv pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 3.000 lei, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de contribuabili și se declară în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declarația unică 2026. Ce modificări apar

Modificările față de formularul aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.7015/2024, cu modificările ulterioare, sunt, în principal, următoarele:

a) La Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate”:

restructurarea secțiunii 1 „Date privind veniturile realizate din România” prin:

- eliminarea subsecțiunii 2 „Date privind impozitul pe veniturile din activități independente realizate din România, impuze pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului 2024”;

- introducerea subsecțiunii necesare stabilirii impozitului pe veniturile din activități independente, impuse pe baza normelor de venit;

Subsecțiunea a fost restructurată prin introducerea rubricilor necesare stabilirii coeficienților de corecție aplicabili și a normei de venit ajustate, pentru fiecare activitate și loc de desfășurare a acesteia.

- introducerea subsecțiunii necesare stabilirii impozitului pe veniturile din activități agricole, impuse pe baza normelor de venit;

- introducerea la subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli” a unei noi categorii de venit, respectiv “Dobânzi plătite de persoane juridice rezidente în România, pentru obligaţiuni emise pe pieţe de capital din afara României”;

- evidențierea la subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli” a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor plătite exclusiv în natură, precum și a sumelor reprezentând garanție utilizată pentru plata chiriei stabilită prin contract încheiat cu persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă;

- introducerea la secțiunea 2 „Date privind veniturile realizate din străinătate” din formular a unei subsecțiuni noi, subsecțiunea 3 „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii”, care se completează de persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;

modificarea secțiunii 3 „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate” astfel:

- la subsecțiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale” se introduc noi câmpuri care se bifează de contribuabili în cazul recalculării plafonului minim pentru care datorează contribuția de asigurări sociale sau în cazul exercitării opțiunii pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de către persoanele fizice al căror venit anual realizat nu se încadrează în plafonul de cel puţin 12 salarii minime brute pe țară.

- la subsecțiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată”, se introduce rd. „CASS datorată ca urmare a exercitării opțiunii potrivit art. 180 alin.(2) din Codul fiscal”, în vederea completării cu suma datorată de persoanele fizice care au optat în cursul anului fiscal de impunere pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, sumă care se ia în calcul la stabilirea obligațiilor anuale de plată.

- la secțiunea 7 „Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă” subsecţiunea III „Obligaţii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate”, se introduce rândul „CASS datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii”, în vederea stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate datorate.

- modificarea unor trimiteri din cuprinsul formularului la unele articole din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a modificărilor legislative introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.128/2024 și Legea nr.141/2025.

b) actualizarea în mod corespunzător a instrucțiunilor de completare a Declarației unice.

Descarcă de AICI proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

