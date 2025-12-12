PNRR: 95 milioane EUR pentru 5 noi fonduri de investiții, care finanțează firme din România și din regiune. Propuneri „pe ultima sută de metri”

Cinci noi fonduri de investiții primesc alocări totale de 95 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), „pe ultima sută de metri”, pentru a investi mai departe în firme din România și din regiune, a anunțat, vineri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Comitetul de Investiții, desemnat de Guvern pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență (Recovery Equity Fund) din cadrul PNRR, a aprobat finanțarea a cinci noi fonduri de investiții în trimestrul IV al anului 2025.

Gestionat de Fondul European de Investiții (FEI), Recovery Equity Fund finanțează fonduri care investesc în întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi cu capitalizare medie și proiecte din energia regenerabilă. După finalizarea procedurilor de aprobare de către investitori și a negocierilor contractuale, cele cinci fonduri, cu strategii diverse, vor contribui la dezvoltarea ecosistemului investițional din România.

Astfel, Comitetul a aprobat o alocare de 95 milioane EUR pentru următoarele 5 fonduri de investiții cu echipe de management din România și din străinătate:

Altamira I, un fond cu strategie generalistă dedicat companiilor în fază de creștere. Este primul fond cu investitori instituționali administrat de un investitor român. Fondul intenționează să investească în principal în România și Polonia.

CEECAT Capital III, fond paneuropean care continuă strategia fondului precedent prin investiții de capital de risc în IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din România și regiunea extinsă, până în Turcia.

Taaleri SolarWind III, fond paneuropean originar din Finlanda, care va investi în premieră în România, vizând proiecte de infrastructură din energia regenerabilă, precum energie fotovoltaică, eoliană onshore și soluții de stocare.

Eleven IV, fond bulgar orientat către investiții în start-up-uri tehnologice, cu România printre piețele-țintă principale.

LAUNCHub III, un alt fond bulgar, axat tot investiții în start-up-uri tech, cu România printre piețele-țintă principale.

Fondurile de investiții oferă firmelor finanțări, în schimbul unor pachete de acțiuni în business-urile respective.

„Prin aceste noi alocări întărim rolul României ca hub regional pentru investiții în inovație, tehnologie și energie verde. Fondurile aprobate astăzi vor contribui direct la modernizarea economiei, susținând companii aflate în plină dezvoltare și proiecte cu impact strategic pe termen lung. Ne dorim ca, prin digitalizare și investiții inteligente, să accelerăm transformarea României într-o economie competitivă, rezilientă și orientată spre viitor”, a declarat Alina Gîrbea, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care coordonează Direcția Generală Digitalizare, Dezvoltare Regională și Inovare.

Termen: 31 decembrie 2025 pentru propuneri de noi fonduri de investiții, prin PNRR

Odată cu cele cinci contribuții recente, Comitetul de Investiții a aprobat până acum alocări în valoare totală de 337,5 milioane euro, pentru 18 fonduri de investiții, dintr-un buget total de 400 milioane EUR, prin PNRR-ul României.

Fondurile au investit deja aproximativ 120 milioane euro în circa 20 de companii românești. Pe parcursul întregului ciclu investițional al fiecărui fond, estimat la cel puțin 10 ani, investițiile totale în economia României urmează să fie de cel puțin 1,5 ori mai mari decât alocările - susține MIPE.

Perioada de depunere a propunerilor de investiții pentru REF se încheie pe 31 decembrie 2025, a precizat ministerul. Acesta este termenul până la care echipele de management care vor să obțină capital pentru noi fonduri de investiții mai pot depune propuneri.

Apelul pentru selecția fondurilor în care REF va investi a fost lansat în august 2022 și este deschis până la sfârșitul anului 2025, AICI. Cei interesați pot adresa întrebări în scris la ref@eif.org.

Iată o listă de fonduri de investiții capitalzate prin PNRR, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro:

Fondul European de Investiții, parte a Grupului Băncii Europene de Investiții, susține microîntreprinderile și IMM-urile din Europa prin instrumente de capital de risc, garanții și microfinanțare. FEI utilizează atât resurse proprii, cât și fonduri încredințate de Uniunea Europeană, BEI sau statele membre, pentru a sprijini accesul la finanțare, inovarea, digitalizarea și competitivitatea într-o economie tot mai orientată către tranziția verde.

Planul Național de Redresare și Reziliență, cu un buget actualizat de 21,4 miliarde euro, sprijină implementarea unor reforme și investiții esențiale pentru tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, coeziunea socială și teritorială, reziliența în sănătate și dezvoltarea generației următoare. România beneficiază de 13,6 miliarde euro finanțări nerambursabile și 7,8 miliarde euro împrumuturi prin Mecanismul pentru Redresare și Reziliență.

Componenta 9 – „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare” include, printre altele, „Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat”, prin care a fost creat Fondul de fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund), cu o alocare de 400 milioane euro.