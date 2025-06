Trendyol România, reacție la informațiile privind concurența neloială: Vrem să creștem împreună cu afacerile românești

Gigantul turc de comerț online Trendyol, prezent în România, a reacționat miercuri la studiul realizat de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) privind concurența neloială din partea platformelor Temu, Shein, AliExpress și Trendyol.

Potrivit studiului despre care am scris în urma cu o zi pe StartupCafe.ro, trei sferturi dintre firmele românești de comerț care au participat la sondajul ARMO spun că micii producători români riscă falimentul din cauza presiunii exercitate de acești giganți de comerț online.

Totodată, aproape 1 din 4 producători locali care își comercializează produsele acuză concurența neloială a platformelor asiatice prin prețurile de „dumping” practicate și neplata taxelor datorate bugetului național.

În acest context, redăm poziția Trendyol România transmisă StartupCafe.ro:

„Pentru noi, România este o piață strategică de creștere și ne angajăm pe deplin să contribuim pozitiv la ecosistemul local de comerț electronic. Viziunea noastră pe termen lung este să creștem împreună cu afacerile românești, nu să concurăm împotriva lor.

Ne propunem să sprijinim antreprenorii locali, retailerii și brandurile românești prin oferirea de noi oportunități de dezvoltare și prin construirea de parteneriate durabile — totul cu scopul de a oferi consumatorilor o selecție atractivă de produse și relevantă local. În loc să înlocuim sau să subminăm canalele de vânzare existente ale acestora, Trendyol urmărește să completeze și să extindă aria de acoperire a comercianților locali, indiferent de dimensiunea sau prezența lor pe piață, atât în România, cât și în regiune.

Din decembrie 2024 și până în prezent, am integrat pe platforma noastră 1.000 de afaceri românești, multe dintre ele întreprinderi mici și mijlocii, și ne propunem să atingem un număr de 5.000 de comercianți și branduri locale până la finalul anului.

Acest proces nu este doar tranzacțional; le oferim acestor retaileri acces la o bază largă și în continuă creștere de clienți, precum și un sprijin complet care include oportunități de marketing și promovare, instrumente avansate de analiză a datelor și soluții logistice optimizate, printre alte resurse, toate concepute pentru a-i ajuta să se dezvolte sustenabil. Această abordare asigură o creștere comună cu comercianții parteneri și menține accentul pe succesul reciproc. Așa cum am sprijinit peste 250.000 de afaceri să prospere în Turcia, ne dorim să replicăm acest succes și în România.

Pe lângă piața internă, le oferim acestora și posibilitatea de a exporta către mai multe piețe din regiunea Europei Centrale și de Est, cum ar fi Grecia, Cehia sau Slovacia, contribuind direct la economia de export a României.

Pentru a susține succesul comercianților noștri parteneri, am făcut investiții semnificative în marketing adaptat pieței din România. Acestea includ campanii localizate, colaborări cu agenții creative locale și operarea unuia dintre cele mai mari programe de influenceri din România, cu peste 5.000 de influenceri locali activi, număr care continuă să crească. Aceste eforturi ajută la atragerea traficului pe platformă și oferă beneficii directe comercianților locali găzduiți, în timp ce asigură și faptul că investițiile noastre de marketing rămân în România și sprijină economia creativă locală.

Angajamentul nostru față de România este susținut și de alte investiții concrete. La începutul acestui an, am facilitat deschiderea unui depozit dedicat în România, care creează până la 250 de locuri de muncă și funcționează ca un hub strategic pentru operațiunile noastre regionale, și, de asemenea, am format o echipă locală dedicată.

Aceste acțiuni demonstrează că nu suntem o prezență temporară, ci un partener pe termen lung pentru sectorul de comerț electronic din România. Un alt exemplu în acest sens este startul investițiilor noastre în noua generație, sprijinind dezvoltarea ecosistemului digital al țării prin organizarea primului nostru hackathon pentru studenți în București, în urmă cu o lună.

Pentru claritate, menționăm și faptul că Trendyol operează pe teritoriul UE printr-o entitate înregistrată în Olanda, așa cum procedează mulți operatori pan-europeni, și, ca atare, respectăm pe deplin toate reglementările UE și locale aplicabile, inclusiv cele privind taxele, protecția consumatorului și taxele vamale. Reiterăm că ne îndeplinim toate obligațiile legate de plata taxelor relevante în România.

Mai mult, luna trecută am fost la Bruxelles pentru a semna Angajamentul UE pentru Protecția Consumatorilor, un cadru de angajamente voluntare menite să consolideze siguranța produselor și drepturile consumatorilor în mediul digital. Aderarea la acest angajament reafirmă angajamentul nostru de lungă durată față de respectarea reglementărilor locale din România și din întreaga UE.

Credem cu respect că etichetarea Trendyol ca sursă de concurență neloială nu reflectă realitatea practicilor noastre comerciale în România. Suntem deschiși unui dialog continuu cu toți stakeholderii, inclusiv asociațiile de industrie și autoritățile locale, și rămânem deschiși să colaborăm pentru un ecosistem de comerț electronic mai puternic în România.

Suntem, de asemenea, disponibili pentru orice viitoare solicitări media, fie că este vorba despre verificarea informațiilor, fie despre acordarea unui drept la replică în cadrul unor materiale viitoare”.

Trendyol a fost înființată în Istanbul, Turcia, în 2010. Compania are în continuare sediul central acolo, dar desfășoară operațiuni dedicate în 17 țări, printre care Turcia, state din Europa, zona Golfului și Azerbaidjan.