Fondatorul companiei din Botoșani care a atras finanțare de 115 milioane EUR de la investitori, sfat pentru antreprenorii din comunitatea StartupCafe: „Credeți în misiunea voastră! Nu vindeți visul prea devreme!”

Electro-Alfa International a bifat pe 3 martie una dintre cele mai importante listări antreprenoriale din ultimii ani la Bursa de Valori București. Compania fondată la Botoșani de antreprenorul Gheorghe Ciubotaru a atras circa 115 milioane de euro în urma IPO-ului, oferta fiind închisă anticipat, iar acțiunile au urcat cu aproximativ 30% în prima zi de tranzacționare.

Listarea este considerată a treia cea mai mare din istoria pieței antreprenoriale locale, iar succesul ofertei a adus în acționariat investitori instituționali și fonduri din mai multe țări.

Dincolo de cifre și de momentul bursier, pentru comunitatea StartupCafe miza reală este însă alta: filosofia din spatele deciziei de a lista compania - și nu de a o vinde.

„Am spus că nu suntem în momentul acela”

Întrebat dacă a primit oferte de preluare din partea unor companii străine mari din domeniu, antreprenorul răspunde nuanțat: „Și da, și nu”.

A analizat opțiunea, dar nu a încurajat-o. Motivul? Nu servea viziunii pe termen lung.

Ciubotaru spune că fiecare decizie strategică trebuie filtrată printr-o întrebare esențială: ajută sau nu ajută misiunea companiei?

În cazul Electro-Alfa, răspunsul a fost clar: listarea era instrumentul potrivit pentru a atrage capital și a accelera dezvoltarea, fără a ceda controlul și identitatea organizației.

Capital străin, management românesc

Strategia aleasă a fost una pe care mulți antreprenori o evită sau o amână: accesarea pieței de capital.

Prin IPO, compania a atras capital pentru investiții și extindere, a deschis acționariatul către investitori regionali și internaționali, dar a păstrat managementul și direcția strategică în România.



„Putem atrage capital ca să investim și să ne dezvoltăm, dar să păstrăm managementul, să păstrăm viziunea”, explică fondatorul.

Electro-Alfa nu mai este astăzi doar o companie de familie sau exclusiv românească în structura acționariatului. Prezența fondurilor de investiții și a investitorilor din mai multe țări îi oferă deschidere globală.

Însă „pârghiile conducerii” și implementarea viziunii rămân interne, ancorate într-un plan strategic ambițios - viziunea 2030.

Lecția pentru startup-uri: nu confunda exitul cu succesul

Pentru mulți fondatori aflați la început de drum, o ofertă de preluare poate părea validarea supremă.

Ciubotaru transmite însă un mesaj diferit: nu orice ofertă trebuie acceptată doar pentru că există.

Dacă visul tău este să construiești o companie reprezentativă regional sau global, trebuie să alegi instrumentele care susțin acel drum - chiar dacă sunt mai dificile, mai lente sau mai expuse.

„Visul meu este să arăt că o companie românească poate fi reprezentativă în regiune. Și vreau să mă mândresc cu lucrul ăsta”.

Este o diferență majoră între a construi pentru vânzare și a construi pentru relevanță pe termen lung.

Contextul: un IPO închis anticipat și un debut promițător

Pe scurt, listarea Electro-Alfa a însemnat:

65,9 milioane de acțiuni noi vândute (100% din ofertă);

579,6 milioane lei atrași (aprox. 115 milioane euro);

peste 5.400 de ordine de subscriere;

creștere de circa 30% a acțiunilor în prima zi de tranzacționare

Oferta a fost intermediată de Swiss Capital și UniCredit Bank, iar interesul puternic din partea investitorilor a dus la închiderea anticipată a IPO-ului.

Într-un context în care piața de capital românească se află pe creștere, iar numărul investitorilor activi se apropie de 300.000, listarea devine tot mai mult o opțiune strategică reală pentru antreprenorii care vor scalare fără pierderea controlului.

Mesajul pentru comunitatea StartupCafe

Dincolo de cifrele IPO-ului, mesajul central pentru antreprenori este simplu și direct:

Gândește fiecare pas strategic prin prisma viziunii pe termen lung, crede în proiectul tău, crede în misiunea ta, nu lua decizii majore doar pentru că „așa se face”.

Pentru fondatorul Electro-Alfa, listarea nu a fost un final, ci un mijloc. Nu un exit, ci o etapă de maturizare.

Iar pentru startup-urile românești care se gândesc la următorul pas, exemplul său arată că există și o a treia cale între bootstrap perpetuu și vânzare totală: capital extern, cu identitate păstrată.



