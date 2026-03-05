Transportatorii români cer intervenția statului pentru stabilizarea prețului la carburant: trei măsuri propuse Guvernului

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Guvernului României adoptarea unor măsuri urgente pentru limitarea impactului creșterii prețului petrolului asupra carburanților și asupra economiei.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că tensiunile geopolitice și volatilitatea piețelor energetice internaționale ar putea duce la o creștere accelerată a prețurilor la pompă. În acest scenariu, costurile suplimentare s-ar transmite rapid către sectorul transporturilor, logistică și, în final, către prețurile bunurilor și serviciilor, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

„Creșterea prețului carburantului nu afectează doar transportatorii, ci întreaga economie. Fiecare leu în plus la pompă se regăsește în prețul produselor, în costurile logistice și, în final, în puterea de cumpărare a românilor”, a declarat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

Returnarea accizei către transportatori

Una dintre principalele solicitări ale organizației este includerea în Bugetul de stat pentru 2026 a sumelor necesare pentru returnarea parțială a accizei la motorină către transportatori.

Concret, FORT propune returnarea unei sume de 65 de bani pe litru, pentru întregul an 2026.

Potrivit organizației, această măsură este esențială pentru menținerea competitivității transportatorilor români în raport cu operatorii din alte state membre ale Uniunii Europene.

Reducerea temporară a accizei la motorină

În plus, transportatorii propun introducerea unui mecanism temporar de ajustare a accizei la motorină, corelat cu evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale.

Propunerea prevede stabilirea unui nivel de referință de 70 de dolari pentru barilul de petrol.

Dacă acest prag este depășit, acciza ar urma să fie redusă proporțional, astfel încât creșterea costului petrolului să fie compensată prin diminuarea taxei.

Potrivit FORT, acest mecanism ar putea contribui la menținerea unui preț relativ stabil al motorinei la pompă.

Propunere de plafonare temporară a prețului carburantului

O altă măsură propusă este analizarea plafonării temporare a prețului combustibilului, în conformitate cu legislația europeană.

Reprezentanții transportatorilor spun că astfel de măsuri au fost deja aplicate în unele state membre ale Uniunii Europene, precum Slovenia, pentru a proteja economia și consumatorii în perioade de volatilitate extremă a pieței energetice.

„Solicităm Guvernului includerea în bugetul pentru 2026 a sumelor necesare pentru returnarea accizei de 65 de bani pe litru către transportatori și adoptarea unui mecanism flexibil de ajustare a accizei, raportat la evoluția prețului petrolului. În același timp, plafonarea temporară a prețului combustibilului trebuie analizată cu maximă responsabilitate”, a mai spus Beniamin Lucescu.

Federația Operatorilor Români de Transport afirmă că este deschisă dialogului cu autoritățile pentru identificarea rapidă a unor soluții care să protejeze competitivitatea transportatorilor români și stabilitatea economică.























