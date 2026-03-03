Tranzacție în business-ul energetic din România: Antreprenorul italian Giacomo Billi își ia înapoi platforma Alive Capital de la Premier Energy. Banii și acțiunile

Premier Energy Group, un furnizor integrat de energie în Europa de Sud-Est, cu capital majoritar ceh, listat la Bursa de Valori București, anunță, marți, o tranzacție prin care preia controlul total asupra unor centrale de producție din portofoliul său și, în același timp, vinde platforma românească de servicii și furnizare de energie Alive Capital către fondatorul acesteia, Giacomo Billi.

În cadrul tranzacției, Premier Energy va încasa, de asemenea, până la 8 milioane EUR, conform unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Astfel, Premier preia pachetele de acțiuni care îi lipseau pentru a deține integral următoarele centrale de producție din surse de energie regenerabilă:

Ecoenergia S.R.L. (20%),

Enex Nalbant Renewable S.R.L. (20%),

Alive Wind Power One S.R.L. (35%),

Alive Renewable Holding Limited (49%),

Alive Capital Kft (49%),

Da Vinci New Project S.R.L. (100%)

Alive Sun Power Two S.R.L. (100%).

La finalizarea tranzacției, Premier Energy va deține o participație de 100% în toate aceste companii. Premier Energy va păstra, de asemenea, deținerea integrală în Da Vinci New Project S.R.L. și Alive Sun Power Two S.R.L.

În privința plaformei Alive, Premier vinde participația de 51% pe care grupul o deținea în Alive Capital și Alive Capital Beograd către Omnia Capital B.V., entitate administrată de fondatorul Alive Capital, Giacomo Billi.

Astfel, Alive Capital, platformă integrată de servicii și furnizare de energie în Europa de Sud-Est, va reveni integral în proprietatea fondatorului său, antreprenorul italian Giacomo Billi. Achiziția este supusă aprobării Consiliului Concurenței și Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

„Preluarea integrală a controlului ne oferă claritate strategică și agilitate în execuție. Prioritatea noastră este să extindem o platformă regională integrată care combină producția regenerabilă, stocarea, furnizarea de energie și serviciile digitale de optimizare pentru producători și clienți finali”, a declarat Giacomo Billi (foto-stânga), fondator și CEO al Alive Capital.

„Piața energetică din Europa de Sud-Est intră într-o etapă în care integrarea, flexibilitatea și digitalizarea generează valoare. Obiectivul nostru este să poziționăm Alive Capital ca o platformă regională de referință, capabilă să ofere soluții energetice stabile, competitive și previzibile clienților din întreaga regiune”, a adăugat Giacomo Billi.

Premier Energy, controlată de Emma Capital, a devenit acționar majoritar al Alive Capital în februarie 2022, susținând consolidarea operațională și creșterea companiei într-o perioadă de expansiune rapidă a pieței.

„Mulțumesc echipei Premier Energy pentru parteneriatul din ultimii ani. Am construit împreună o etapă importantă din dezvoltarea Alive Capital și sunt convins că relația noastră profesională va continua și pe viitor”, a mai spus Giacomo Billi.

Giacomo Billi este un antreprenor italian și executiv în sectorul energetic, Fondator și CEO al Alive Capital și acționar unic al Omnia Capital B.V. Cu peste 15 ani de experiență internațională în energie, infrastructură și real estate, el se concentrează pe dezvoltarea unor platforme energetice integrate și fiabile în România și în regiunea Europei de Sud-Est.

De la fondarea Alive Capital în 2013, a promovat un model integrat vertical care combină dezvoltarea proiectelor, producția, furnizarea și optimizarea în piață, sprijinind producătorii și consumatorii industriali și îmbunătățind eficiența și predictibilitatea sistemului energetic.

În 2022, Billi a fondat Omnia Capital B.V. ca holding investițional pentru gestionarea investițiilor strategice pe termen lung în energie și sectoare conexe, cu România drept piață principală a grupului. Abordarea sa combină alocarea disciplinată a capitalului, integrarea operațională și guvernanța eficace, cu obiectivul de a construi infrastructură rezilientă și valoare sustenabilă pe termen lung.

José Garza (foto-centru), CEO al Premier Energy Group, a declarat:

„Această tranzacție susține strategia noastră de consolidare a prezenței Premier Energy în producția de energie electrică din surse regenerabile și de extindere a integrării verticale a operațiunilor noastre din domeniul energiei electrice din România. Deținerea integrală a acestor entități ne consolidează capacitatea pe termen lung de a genera randamente stabile și eficiente din portofoliul nostru de producție din surse de energie regenerabilă și de a integra aceste active în activitatea de furnizare prin intermediul Premier Energy Furnizare. Apreciem parteneriatul construit alături de Giacomo Billi în cadrul Alive Capital și îi dorim mult succes în dezvoltarea viitoare a companiei. Pentru Premier Energy, această optimizare conduce la o structură de business simplificată, o profitabilitate îmbunătățită și o concentrare clară asupra activităților de bază care susțin creșterea pe termen lung a Grupului.”

Peter Stohr (foto-dreapta), CFO al Premier Energy Group, a adăugat:

„Această tranzacție contribuie la îmbunătățirea performanței noastre financiare și reflectă angajamentul pe termen lung de a crea valoare pentru acționari. La nivel pro forma, dacă tranzacția ar fi fost închisă la 1 ianuarie 2025, veniturile noastre pentru 2025 ar fi fost mai mici cu aproximativ 181 milioane euro. Cu toate acestea, impactul la nivelul profitabilității ar fi fost pozitiv – profitul net atribuibil acționarilor ar fi crescut cu aproximativ 2 milioane euro, excluzând cheltuielile cu dobânda aferente activităților de dezvoltare din Da Vinci New Project și Alive Renewable Holding, respectiv cu aproximativ 1 milion euro dacă aceste cheltuieli sunt incluse. Poziția de datorie netă a Grupului la 31 decembrie 2025 ar fi fost mai bună cu aproximativ 4 milioane euro. Per ansamblu, tranzacția ne susține strategia de consolidare a bazei de producție din surse de energie regenerabilă și de dezvoltare a unei structuri integrate a activităților din domeniul energiei electrice din România, fără a afecta profitabilitatea.”

Se estimează că tranzacția va fi finalizată în trimestrul al doilea din 2026 și este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare uzuale, inclusiv a celor legate de achiziția Alive Capital de către Omnia Capital B.V.

Despre Premier Energy Group

Având una dintre cele mai rapide rate de creștere din regiunea Europei de Sud-Est, Premier Energy Group își desfășoară activitatea prin verticale de business cheie – producția, managementul, distribuția și furnizarea de energie electrică; și distribuția și furnizarea de gaze naturale.

Grupul deține sau are în faza de construcție o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW, cu o capacitate suplimentară de 200 MW în dezvoltare. Acesta furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea covârșitoare fiind gospodării și întreprinderi mici. Grupul deține, de asemenea, o rețea vastă de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării.

Premier Energy este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici (din retail, industrie și comerț) și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în regiunile de sud și vest ale țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României.

Compania este al treilea cel mai mare jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din România.

După listarea la BVB, Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.

Listarea pe BVB a Premier Energy PLC (simbol „PE”) din mai 2024 reprezintă cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani și a cincea cea mai mare listare de la înființarea Bursei de Valori București.

Despre Alive Capital

Fondată în 2013, Alive Capital este o companie românească integrată de servicii energetice care oferă furnizare de energie electrică și gaze naturale, agregare, dispecerizare, prognoză, operare și mentenanță, management energetic, precum și dezvoltare de capacități de producție regenerabilă și stocare.

Compania administrează un portofoliu național semnificativ de capacități regenerabile, asigurând management operațional și comercial pentru producători prin optimizare, conformitate și îmbunătățirea performanței.

Alive Capital continuă să investească în infrastructură energetică sustenabilă pe termen lung, contribuind la modernizarea și flexibilitatea sistemului energetic național.

Firma operează o platformă energetică integrată care acoperă producția, furnizarea, agregarea, dispecerizarea, prognoza, optimizarea, operarea și mentenanța, precum și administrarea activelor. Compania gestionează în prezent peste 1,5 GW capacitate de producție, provenind de la 198 de centrale electrice și a furnizat 1,95 TWh de energie electrică în 2025, având o cotă de 1,8% din piața de furnizare non-casnică din România la nivelul lunii noiembrie 2025.

Prin compania afiliată Alive Energy, grupul deține un portofoliu de producție regenerabilă și stocare de aproximativ 500 MW, în operare și în construcție în România, care cuprinde proiecte eoliene, solare și de stocare în baterii, concepute pentru a susține flexibilitatea sistemului și securitatea energetică pe termen lung.