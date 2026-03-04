Patronii de firme românești de transport cer Guvernului Bolojan să scadă acciza la motorină și benzină, pe fondul războiului din Iran

Patronii reuniți în Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) solicită Guvernului Bolojan să ia „măsuri de urgență”, pentru evitarea unei „crize economice fără precedent”, pe fondul creșterii prețului petrolului, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Transportatorii români invocă acum „contextul amenințării de pe piața internațională a carburanților, care ar putea avea un impact devastator asupra României” și cer reducerea accizelor.

„Una dintre măsurile imediate ar putea fi reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la benzină și motorină, pentru a susține transporturile, industria și consumul de alimente” - spune COTAR, într-un comunicat transmis, miercuri, comunității antreărenoriale StartupCafe.ro.

Patronii din transporturi spun că acciza la motorină a atins un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri (cca. 2.317,59 lei/1.000 litri) anul trecut, „situându-se semnificativ peste minimul european de 330 euro”.

Transportatorii rutieri au solicitat o rambursare a accizei de 150 euro/1.000 litri (aproximativ 0,75 lei/litru), invocând „pierderea competitivității din cauza nivelului ridicat al taxei din România față de media UE”.

De asemenea, acciza la benzină a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei pentru 1.000 de litri, față de nivelul anterior de 2.382 lei, se mai plâng transportatorii. „Această majorare, alături de posibile creșteri de TVA, a contribuit la scumpirea carburanților la pompă, cu impact suplimentar și în 2026, depășind în unele momente 8 lei pe litru în funcție de evoluțiile pieței”, mai spun ei.

„Înțelegem că statul român a profitat până acum de lipsa de reacție a românilor, colectând sume foarte mari de bani la buget din suprataxarea carburanților, dar în situația actuală, prima măsură pe care Guvernul trebuie să o ia este eliminarea măcar pe jumătate a accizelor, pentru a susține economia României. Creșterile accizelor la carburanți influențează direct prețul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină și motorină, ci pentru toate produsele și serviciile, ceea ce poate duce, în situația actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a declarant Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

COTAR: „Simpla declarație a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic”

Comunicatul COTAR citează și declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, referitoare la prețul petrolului, ca urmare a blocajelor din Strâmtoarea Ormuz, pe fondul războiului dintre Israel și SUA pe de-o parte, și Iran de cealaltă parte.

COTAR reține că, marți, ministrul Energiei a revenit asupra declarației pe care a dat-o cu o zi înainte despre posibilitatea de creștere a prețului benzinei și motorinei în România la 10 lei pe litru, dacă barilul de petrol va depăși 110 dolari, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Deși declarase inițial că sunt „nişte minciuni sfruntate” zvonurile despre o astfel de creștere a prețului carburanților.

Ministrul Energiei a fost întrebat, într-un interviu la Digi 24, la ce ne putem aștepta în momentul de față legat de prețul carburanților, având în vedere că zilele trecute s-a vehiculat faptul că litrul ar putea ajunge la 10 lei:

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum 2 zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120 de dolari atunci da, există acest risc, și dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc. (…) Repet, vom putea să ajungem, dacă va depăși barilul 110-120 de dolari, și la acel prag psihologic de 10 lei”, a declarat Bogdan Ivan, citat în comunicatul COTAR.

Acum, transportatorii nu se mulțumesc cu declarația ministrului Ivan.

„Vrem să fim înștiințați în legătură cu demersurile care se fac, la nivel de guvern, pentru a fi absorbit acest șoc, pentru că simpla declarație a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic, mai ales după ce am văzut cum ministrul care trebuia să aibă deja situația sub control s-a contrazis în declarații în mai puțin de 24 de ore, pe același subiect. Cu doar o zi înainte de a explica situația pe postul de televiziune, același ministru nega vehement ceea ce numea zvonuri sau speculații despre creșterea prețului carburanților” - afirmă Confederația patronală de firme de transport.

COTAR se referă la o primă declarație a ministrului Ivan:

„Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate”.

„(...) A fost prima reacție a aceluiași ministru, cu o zi înainte. Ba chiar a subliniat că nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă” - comentează patronii din transporturi.

„Același ministru dădea asigurări în legătură cu stabilitatea pieței, argumentând prin faptul că o cincime din importurile de motorină ale României vin din Arabia Saudită, dar nu de la rafinăria care și-a oprit activitatea din cauza atacurilor Iranului, iar România produce jumătate din motorina pe care o consumăm și de două ori mai multă benzină decât avem nevoie. Despre creșterea cotațiilor internaționale ale barilului de petrol, Bogdan Ivan explica inițial că nu vor provoca scumpirea carburanților la zece lei, ci mai degrabă va avea un impact de 10 – 12 bani și doar cu 3-5 bani, în următoarea perioadă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu”, mai arată COTAR.