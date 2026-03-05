Paradox în business: Managerii din România sunt mai pesimiști ca oricând, dar companiile se extind și pregătesc achiziții. PwC: „Optimismul scăzut arată o maturizare a mediului de afaceri”

Directorii generali din România sunt mai pesimiști decât în ultimii cinci ani, dar companiile pe care le conduc sunt într-una dintre cele mai dinamice perioade de expansiune, conform unui sondaj PwC.

Firmele locale câștigă cotă de piață, intră în industrii noi și pregătesc achiziții, arată ediția 2026 a raportului PwC CEO Survey România.

Datele conturează un paradox: încrederea liderilor de business în evoluția veniturilor scade, însă strategia companiilor devine tot mai agresivă.

Doar 1 din 4 CEO vede creștere a veniturilor în 2026

Doar 25% dintre directorii generali din România spun că se așteaptă ca veniturile companiilor lor să crească în 2026.

Este cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

Indicatorul este și sub media globală, de 30%, dar mai ales sub cea din Europa Centrală și de Est, de 42%.

Și perspectivele pe termen mai lung sunt mai prudente: doar 39% dintre CEO sunt încrezători în creșterea afacerilor în următorii trei ani.

Potrivit PwC, această scădere a optimismului reflectă o schimbare de mentalitate în mediul de afaceri.

„Optimismul scăzut reflectă o maturizare a mediului de afaceri românesc. Directorii generali nu mai privesc viitorul cu entuziasm necondiționat, ci prin prisma unei evaluări lucide a situației economice și fiscal-bugetare din țară, a riscurilor geopolitice și a transformării digitale accelerate”, spune Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România.

Companiile nu frânează: câștigă cotă de piață și intră în industrii noi

Deși liderii sunt mai prudenți, companiile din România continuă să crească.

Potrivit sondajului:

57% dintre companii și-au majorat cota de piață în ultimii cinci ani

52% au intrat în sectoare noi de activitate

46% plănuiesc cel puțin o achiziție majoră în următorii trei ani

Aceste rezultate sunt peste mediile globale și regionale.

În opinia PwC, strategia este una logică într-un context economic incert.

„Într-un mediu volatil, lipsa acțiunii este cel mai mare risc. Companiile profită de evaluări mai atractive, de retragerea competitorilor mai puțin pregătiți și se diversifică pentru a deveni mai puternice”, spune Daniel Anghel.

Inteligența artificială: multă strategie, puține rezultate

Inteligența artificială este tot mai prezentă în planurile companiilor, dar impactul financiar este încă limitat.

Doar 12% dintre executivii din România spun că AI le-a adus simultan venituri suplimentare și reduceri de costuri.

În schimb:

48% dintre companii au deja o strategie clară de AI



67% spun că organizația lor are o cultură deschisă adoptării AI



În multe cazuri însă, utilizarea tehnologiei rămâne la nivel de proiecte pilot.

Provocarea pentru companii este trecerea de la experimente la integrarea AI în procesele de bază ale organizației.

Ce îi îngrijorează pe liderii de business

Principalele riscuri percepute de CEO din România sunt:

inflația și volatilitatea macroeconomică



conflictele geopolitice



presiunea asupra marjelor de profit



Peste 40% dintre executivi spun că instabilitatea geopolitică le-a redus apetitul pentru investiții majore, iar 32% se așteaptă la scăderea marjelor de profit din cauza tarifelor comerciale.

Un alt aspect semnalat de raport este subestimarea riscurilor cibernetice.

Doar 18% dintre executivii români văd atacurile cibernetice ca o amenințare majoră, față de 31% la nivel global.

Potrivit PwC, diferența nu înseamnă că firmele locale sunt mai sigure, ci că nu au fost încă vizate de atacuri majore.

România, o piață importantă în regiune

Potrivit PwC, liderii de companii din România sunt mai prudenți decât cei din restul regiunii, dar compensează printr-o capacitate ridicată de adaptare.

„Mai mult de jumătate dintre CEO au intrat în industrii noi în ultimii ani, o proporție mai mare decât mediile regionale și globale. Mesajul este clar: accelerarea inovației digitale și integrarea profundă a inteligenței artificiale”, spune Agnieszka Gajewska, PwC CEE CEO-elect.

Raportul PwC Global CEO Survey 2026 se bazează pe răspunsurile a 4.454 de CEO din 95 de țări, iar ediția pentru România include 79 de lideri de companii.



