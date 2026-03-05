Dacia anunță un nou crossover: Striker. Modelul va fi dezvăluit pe 10 martie

Constructorul auto Dacia pregătește lansarea unui nou model de crossover, numit Striker, pe care îl va prezenta oficial marți, 10 martie. Noul model promite să aducă un design energic și o identitate puternică, în linie cu celelalte vehicule din gama producătorului.

Denumirea Striker a fost aleasă pentru a transmite forță și impact, fiind concepută ca un nume puternic și ușor de recunoscut pentru marca Dacia.

Noul model păstrează terminația „-ER”, prezentă și la alte vehicule din portofoliul companiei, precum Duster, Jogger și Bigster, ceea ce îl ancorează în familia actuală de modele a producătorului auto.

Potrivit informațiilor transmise de companie, numele se inspiră din ideea universală de „a lovi ținta”, sugerând precizie și determinare. Conceptul evocă energia și spiritul anilor 1980, fiind asociat cu forța unei lovituri decisive.

Prin această denumire, Dacia urmărește să transmită caracterul „robust” și „versatil” al noului crossover, gândit ca un model potrivit atât pentru oraș, cât și pentru călătorii.

Producătorul auto spune că Striker va reflecta valorile mărcii: simplitate, accesibilitate și utilitate, dar și o energie pozitivă și populară.

Designul complet al noului model Dacia Striker urmează să fie prezentat publicului pe 10 martie, când compania va oferi mai multe detalii despre noul crossover.











