Analiză Storia: Diferențe de sute de euro la chirii între orașele din România. Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine locuințe

Piața chiriilor din România rămâne puternic polarizată între orașele mari și cele cu prețuri mai accesibile. În februarie 2026, București și Cluj-Napoca continuă să fie cele mai scumpe piețe pentru chiriași, în timp ce Arad și Oradea se află la polul opus al clasamentului, cu cele mai mici niveluri de preț, potrivit unei analize realizate de platforma imobiliară Storia.

Datele sunt bazate pe prețurile medii solicitate în anunțurile de închiriere publicate pe platformă și arată diferențe de câteva sute de euro între orașele analizate.

Comparativ cu februarie 2025, evoluția chiriilor a fost neuniformă: unele orașe au înregistrat creșteri punctuale, în timp ce în altele prețurile au stagnat sau chiar au scăzut.

București: diferențe vizibile între sectoare

În Capitală, prețurile diferă semnificativ de la un sector la altul.

Sectorul 1 rămâne cel mai scump din București, cu o chirie medie de aproximativ 820 euro, chiar dacă nivelul este cu circa 5% mai mic decât în februarie anul trecut.

Urmează:

Sectorul 2 – 703 euro

– 703 euro Sectorul 5 – 571 euro



La polul opus se află:

Sectorul 4 – 523 euro

– 523 euro Sectorul 6 – 525 euro

– 525 euro Sectorul 3 – 558 euro

Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Sectorul 2 și Sectorul 6, unde chiriile au crescut cu aproximativ 7% față de februarie 2025.

În funcție de tipul locuinței, diferențele sunt și mai mari. De exemplu, în Sectorul 1:

garsoniere – 450 euro

apartamente cu două camere – 680 euro

apartamente cu trei camere – 1.180 euro

Potrivit datelor Storia, apartamentele cu două camere rămân cele mai căutate pe piața chiriilor, fiind urmate de cele cu trei camere.

Cluj-Napoca, a doua cea mai scumpă piață de închiriere

După București, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate chirii dintre cele analizate.

Prețurile medii în februarie 2026 au fost:

400 euro – garsoniere

– garsoniere 599 euro – apartamente cu două camere

– apartamente cu două camere 715 euro – apartamente cu trei camere

Garsonierele s-au scumpit cu aproximativ 6% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu trei camere au înregistrat o scădere ușoară de 2%.

Brașov și Constanța: chirii peste media națională

În Brașov, chiriile medii au fost:

360 euro – garsoniere

520 euro – două camere

650 euro – trei camere

Apartamentele mai mari au înregistrat scăderi față de anul trecut: -2% la două camere și -7% la trei camere.

În Constanța, piața chiriilor a fost relativ stabilă:

330 euro – garsoniere

500 euro – două camere

650 euro – trei camere

Singura scădere notabilă a fost pe segmentul garsonierelor, unde prețurile au coborât cu aproximativ 6%.

Iași și Timișoara: piețe relativ echilibrate

În Iași, chiriile au rămas stabile:

350 euro – garsoniere

450 euro – două camere

550 euro – trei camere



În Timișoara, nivelurile sunt ușor mai accesibile:

285 euro – garsoniere



430 euro – două camere



500 euro – trei camere

Cele mai ieftine chirii: Arad și Oradea

La polul opus al clasamentului se află orașele cu cele mai mici chirii dintre cele analizate.

În Oradea, chiriile medii au fost:

270 euro – garsoniere

400 euro – două camere

470 euro – trei camere

Cel mai accesibil oraș rămâne însă Arad, unde prețurile sunt cele mai reduse:

220 euro – garsoniere



350 euro – două camere



450 euro – trei camere

Analiza Storia arată că diferențele dintre piețele locale de închiriere rămân semnificative, iar București și Cluj-Napoca își păstrează pozițiile de vârf în clasamentul prețurilor, în timp ce orașe precum Arad și Oradea continuă să ofere unele dintre cele mai accesibile opțiuni pentru chiriași.

Iată, mai jos, care este „poza” chiriilor în alte două orașe importante, Craiova și Sibiu:



