Românii și investițiile pe bursă: 445.000 de lei, portofoliul mediu (studiu)

Portofoliul investitorilor români la bursă a avut o valoare medie de 445.000 de lei în anul 2025, în creștere cu 19% comparativ cu anul 2024, potrivit unui studiu realizat de Cornerstone Communications, MIA Marketing și BT Capital Partners.

Dincolo de turbulențele de pe piețe, cauzate de crize precum cea din Orientul Mijlociu, studiul Market Pulse observă piața de capital și comportamentului investitorilor de retail din România.

Derulată în perioada noiembrie – decembrie 2025, cercetarea și a fost efectuată pe un eșantion de 458 de persoane, fiind axată pe obiceiurile de investiții ale investitorilor de retail locali cu expunere în companii listate la Bursa de Valori București.

Zuzanna Kurek, CEO al Cornerstone Communications, Ciprian Zamfirescu, Partener MIA Marketing, și Vlad Pintilie, Deputy CEO al BT Capital Partners, au transmis:

„Rezultatele studiului Market Pulse 2025 arată o maturizare vizibilă a pieței de capital locale. Comportamentul investitorilor rămâne, în multe privințe, consecvent cu ediția precedentă, iar diferențele observate reflectă mai degrabă o adaptare la un mediu economic volatil decât o schimbare de direcție.

Valoarea medie a portofoliilor a crescut comparativ cu ediția precedentă, expunerea pe Piața Principală rămâne dominantă, iar procesul de selecție a companiilor este tot mai bine fundamentat pe calitatea managementului, pe planuri de dezvoltare coerente și pe profitabilitatea companiei. Instabilitatea politică și fiscală continuă să influențeze deciziile de investiție, ceea ce arată că predictibilitatea cadrului economic intern rămâne esențială pentru asumarea unor angajamente investiționale.

În acest context, participarea ridicată la emisiunile de titluri de stat confirmă o abordare pragmatică: investitorii își ajustează alocarea capitalului în funcție de raportul risc-randament și folosesc instrumentele disponibile pentru a-și proteja economiile. În paralel, IPO-urile și plasamentele private încheiate cu succes în ultimele luni arată că există lichiditate și interes pentru companii solide din punct de vedere financiar și cu potențial de dezvoltare. Anul 2026 creează premise pentru noi listări importante, iar o accelerare a acestui proces poate consolida încrederea și susține creșterea pieței de capital din România, într-un cadru în care disciplina și transparența vor face diferența”.

Studiul a inclus investitori cu capital plasat în acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București la momentul desfășurării cercetării. Aceștia dețin portofolii investiționale diversificate, adaptate actualului context economic, 62% investind în titluri de stat românești în 2025, față de 44% în anul precedent, datorită dobânzilor superioare oferite de aceste instrumente.

În acest context, depozitele bancare au înregistrat o scădere de la 59% în 2024 la 51% în 2025. Investițiile în imobiliare (34% în 2025 vs. 36% în 2024) și în obligațiuni (11% în 2025 vs. 18% în 2024) au înregistrat o scădere a ponderii în portofolii. În același timp, 16% dintre investitori dețineau criptomonede (vs. 12% în 2024), iar 11% dețineau metale prețioase (vs. 8% în 2024, ca urmare a volatilității prețurilor din 2025 ale acestor tipuri de investiții.

În ediția actuală a studiului, 53% dintre respondenți dețineau acțiuni exclusiv la Bursa de Valori București, în timp ce 47% au investiții atât la BVB, cât și pe burse din alte țări. Comparativ cu ediția anterioară, se observă o diminuare a ponderii investitorilor concentrați exclusiv pe BVB, aceasta scăzând de la 65% care investeau doar pe piața locală în 2024. La nivelul pieței locale, structura valorică a portofoliilor indică o preferință clară pentru Piața Principală, care concentrează 88% din valoarea investițiilor în acțiuni, în timp ce Piața AeRO reprezintă 12%.

În ceea ce privește motivele pentru care investesc în acțiuni cotate la BVB, 84% dintre respondenți menționează obținerea de profit din capitalul de care dispun, 61% urmăresc diversificarea investițiilor și numai 29% afirmă că investesc pentru a sprijini economia românească și companiile locale.

În 2025, portofoliul investitorilor români a avut o valoare medie de 445.000 de lei, în creștere cu 19% comparativ cu anul precedent. La nivel defalcat, portofoliile sub 10.000 de lei au avut o pondere de 8%, cele între 10.001 și 50.000 de lei – 23%, iar cele între 50.001 și 100.000 de lei – 14%. Cel mai reprezentativ segment rămâne cel al portofoliilor între 100.001 și 500.000 de lei, unde se încadrează 26% dintre investitori. În același timp, 12% au portofolii cu valori între 500.001 și 1.000.000 de lei, iar 18% depășesc pragul de 1.000.000 de lei.

Rol important jucat de titlurile de stat FIDELIS și de noile listări

Acțiunile care oferă dividende ridicate sunt preferate de majoritatea investitorilor, 56% dintre respondenți optând pentru acest tip de companii, mai relevă studiul Market Pulse.

Această orientare este explicabilă și prin structura sectoarelor în care activează companiile din portofolii, dominată de domenii recunoscute pentru politica de dividende: financiar-bancar (84%), energie și utilități (73%) și petrol și gaze (65%). Dincolo de aceste domenii, portofoliile includ și expuneri către alte sectoare ale economiei, precum tehnologie (33%), producție industrială (23%), agricultură (21%), imobiliar (20%), preferințele investitorilor pentru principalele domenii rămânând constante comparativ cu ediția precedentă a studiului. În ceea ce privește randamentul total mediu considerat mulțumitor de către investitori, acesta s-a ridicat la 16% în 2025.

Abordarea investitorilor față de piața de capital în 2025 reflectă, în mare măsură, continuitatea strategiilor investiționale. 62% dintre respondenți afirmă că și-au majorat valoarea portofoliului de acțiuni pe parcursul anului, în timp ce pentru 26% aceasta a rămas aproximativ la același nivel. Comparativ cu 2024, ponderea celor care și-au menținut portofoliul a crescut de la 16% la 26%, în timp ce procentul de investitorii care au cumpărat mai mult decât au vândut a scăzut de la 74% la 62%. Doar 12% declară că și-au redus expunerea în 2025, o evoluție constantă față de anul precedent.

Structura portofoliilor indică o concentrare relativ ridicată a investițiilor, 52% dintre respondenți având portofolii alcătuite din cel mult șase acțiuni. În același timp, 38% au portofolii alcătuite din șapte până la 15 acțiuni, iar 10% dețin acțiuni la peste 15 emitenți. În ceea ce privește experiența investitorilor pe piața de capital, bursa a atras în 2025 o pondere de 10% de noi investitori, menținând trendul din anul precedent. Pentru 39% dintre respondenți, prima investiție în acțiuni listate la BVB a avut loc în urmă cu mai mult de zece ani, ceea ce conturează o bază solidă de investitori cu experiență îndelungată. În același timp, 18% au intrat pe piață în urmă cu trei până la cinci ani, 17% în urmă cu cinci până la zece ani, iar 16% au realizat prima investiție în perioada 2023–2024.

Percepția investitorilor asupra factorilor care au afectat negativ dezvoltarea pieței de capital este dominată de elemente de ordin macroeconomic și politic. Instabilitatea politică este indicată de 76% dintre respondenți drept principalul factor cu impact negativ, urmată de volatilitatea măsurilor fiscale și de reglementare (56%) și de inflația ridicată (38%). Acești factori sunt confirmați și de barierele percepute pentru creșterea investițiilor la BVB, peste jumătate dintre investitori (58%) menționând incertitudinea politică și/sau economică din România drept principal obstacol. Aceasta este urmată de nivelul ridicat al impozitării câștigurilor de capital (30%), de lipsa de companii noi sau sectoare atractive (26%) și de lipsa de lichiditate a companiilor listate (20%), ceea ce demonstrează necesitatea unei strategii la nivel de țară privind piața de capital.

În 2025, alocarea de capital a investitorilor a fost marcată de o cerere moderată pentru instrumente noi, cu un rol important jucat de titlurile de stat FIDELIS și de noile listări. Astfel, 56% dintre respondenți au participat la emisiunile FIDELIS în 2025, confirmând interesul ridicat pentru aceste instrumente ca alternativă la depozitele bancare. În cazul celor care au investit în titluri de stat, principala sursă a fondurilor a fost capitalul nou, provenit din venituri curente, menționat de 50% dintre investitori. În același timp, 29% au direcționat capital existent prin reducerea valorii depozitelor bancare, numai 14% realocând în acest scop fonduri din investiții la BVB. În paralel, interesul pentru participarea la IPO-uri și plasamente private în 2025 a rămas limitat, inclusiv ca urmare a unui număr redus de astfel de oferte. 27% dintre respondenți au participat la IPO-uri sau plasamente private, dintre care 20% doar pe Piața Principală, în timp ce 73% nu au investit în astfel de operațiuni.

Perspectivele investitorilor pentru 2026 indică o abordare preponderent echilibrată, atât din punctul de vedere al așteptărilor față de piață, cât și al strategiilor investiționale avute în vedere. Aproape două treimi dintre respondenți (64%) anticipează o evoluție mixtă a pieței de capital din România, în care unele sectoare ar putea înregistra rezultate peste așteptări, iar altele ar putea avea performanțe mai slabe. De asemenea, 25% dintre investitori au o perspectivă pozitivă și consideră că principalii indici locali vor crește în 2026. Aceste așteptări se reflectă și în strategiile de investiții avute în vedere pentru 2026: 49% dintre respondenți declară că, în principal, vor cumpăra acțiuni la BVB, în timp ce 45% preferă să își păstreze pozițiile actuale.

Despre MIA Marketing

MIA Marketing oferă de peste 30 de ani comunității de afaceri din România acces la soluții de cercetare a pieței prin metodologii personalizate, pentru studii cantitative și calitative. Cu o echipă de reputați cercetători și analiști în domeniul marketingului, MIA Marketing a fost implicată de-a lungul existenței sale în peste 2.000 de analize și studii de piață realizate pentru companii locale și multinaționale active în diverse sectoare economice, precum FMCG, retail, sănătate, telecomunicații, IT&C, auto, agricultură, media și servicii financiare. MIA Marketing este membră ESOMAR începând cu anul 1994.

Despre Cornerstone Communications

Cornerstone Communications este o firmă de tip boutique cu sediul în București, specializată în relații cu investitorii și servicii de consultanță pentru piața de capital. Compania furnizează servicii integrate de comunicare și consultanță companiilor care sunt deja listate pe Bursa de Valori București, precum și afacerilor antreprenoriale care doresc să atragă finanțare prin piața de capital românească. Cornerstone Communications este de asemenea Consultant Autorizat pentru piața AeRO a BVB.

Despre BT Capital Partners

BT Capital Partners este cea mai mare societate de servicii de investiții financiare (SSIF) din România, activând ca divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în servicii de brokeraj pe Bursa de Valori București (BVB) și piețele internaționale, asistență pentru listarea pe piața de capital și pentru atragerea de investitori, consultanță pentru fuziuni și achiziții, atragerea și structurarea de finanțări complexe, cercetare de piață și consultanță strategică.