Studenții români vor putea merge din nou în UK prin programul Erasmus+

Uniunea Europeană și Marea Britanie au ajuns la un acord pentru ca Regatul Unit să revină în programul Erasmus+ în 2027, a anunțat pe contul oficial de Facebook comisarul Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene. Acordul este pentru anul 2027-2028, continuarea lui depinzând de alte potențiale negocieri.

„Asta înseamnă mai multe oportunități de studiu, voluntariat și schimburi internaționale pentru tineri, studenți și elevi, de ambele părți”, a comentat comisarul european, care este și coordonator al programului.

Mînzatu a spus că revenirea UK în program este „o veste excelentă pentru Europa”.

Potrivit acordului, studenții europeni vor putea din nou să studieze la universități din Marea Britanie prin Erasmus+, iar studenții britanici vor avea acces la universități din statele UE, fără taxe suplimentare față de cele plătite la instituțiile de origine. Costurile suplimentare de trai vor fi susținute prin granturi, după modelul clasic al programului Erasmus+.

BBC scrie că Marea Britanie va contribui cu aproximativ 570 de milioane de lire sterline pentru a se alătura unei versiuni extinse a Erasmus+ în 2027. Noul acord este structurat diferit. În calitate de țară asociată, Regatul Unit trebuie să plătească o contribuție directă bazată pe o formulă legată de PIB, pentru care guvernul susține că a obținut o reducere de 30%.

2020 - ultimul an în care Marea Britanie a participat la Erasmus

Programul Erasmus fusese abandonat de Marea Britanie la finalul anului 2020, când a fost încheiat acordul comercial post-Brexit. El a fost înlocuit în 2021 cu schema națională Turing, care finanțează mobilități educaționale la nivel global.

Marea Britanie ar fi putut rămâne membră Erasmus după Brexit, dar prim-ministrul de atunci, Boris Johnson, a declarat că programul nu oferea un bun raport calitate-preț. La vremea aceea, autoritățile britanice susțineau că au venit în Regatul Unit de peste două ori mai mulți studenți din UE decât britanici care mergeau în Europa, cu un cost net pentru contribuabilii din insulă.

În 2020, ultimul an în care Marea Britanie a participat la Erasmus, schema a primit 144 de milioane de euro (126 de milioane de lire sterline) din finanțarea UE pentru 55.700 de persoane. Regatul Unit a trimis 9.900 de studenți și stagiari în alte țări în cadrul programului în acel an, în timp ce 16.100 au venit în sens invers.

Trebuie precizat că prezentul acord acoperă doar anul universitar 2027-2028, continuarea depinzând de noi acorduri, mai scrie BBC.

Guvernul britanic spune că peste 100.000 de persoane din Regatul Unit ar putea beneficia de programul Erasmus+.











