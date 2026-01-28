Mattel lansează păpuși inspirate din filmul „KPop Demon Hunters”, cel mai văzut din istoria Netflix

Mattel a prezentat la Târgul Internaţional de Jucării din Nürnberg o nouă gamă de păpuşi inspirate din „KPop Demon Hunters”, cel mai vizionat film Netflix din istorie, cu peste 500 milioane vizionări de la lansarea sa în iunie, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Producătorul american recunoaşte că nu a anticipat explozia de popularitate a filmului şi nu a reuşit să profite de valul de vânzări din sezonul de sărbători.

Noua linie de jucării va începe să fie lansată în vară, la aproximativ un an după premiera filmului, în speranţa că produsele vor menţine interesul pentru franciză.

„Credem cu adevărat că acest brand are potenţial evergreen”, a declarat Roberto Stanichi, director global de brand la Mattel.

Compania pregăteşte mai multe colecţii şi serii de produse pe parcursul anului.

Pentru Mattel, care se confruntă cu scăderi ale vânzărilor de retail, franciza vine într-un moment în care producătorul Barbie şi Hot Wheels încearcă să se repoziţioneze ca jucător global de entertainment.

Cu peste 14 filme în pregătire, Mattel vizează repetarea succesului blockbusterului „Barbie” din 2023. Un nou film „Masters of the Universe” va fi lansat în iunie, însoţit de o linie de jucării He-Man. În industrie circulă deja informaţii despre un posibil sequel „KPop Demon Hunters”, programat pentru 2029.

Netflix, care deja comercializează haine, accesorii şi obiecte de colecţie inspirate din film, a anunţat în octombrie parteneriate de licenţiere cu Mattel şi Hasbro.

Procesul de dezvoltare a jucăriilor, care durează de obicei 18 luni, a fost accelerat pentru această franciză, Mattel colaborând direct cu Netflix pentru a nu compromite detaliile de design.

Păpuşile bazate pe Rumi, Zoey şi Mira, membre de trupă ziua, vânători de demoni noaptea, vor fi lansate în două variante, inclusiv modele care cântă hitul lor „Golden”, aflat pe primul loc în Billboard. Personajele vor apărea şi în seriile Polly Pocket, UNO şi Little People Collector.

Păpuşile vor costa aproximativ 40–45 dolari, iar capsulele Polly Pocket cu tematica ramen vor fi vândute la circa 8 dolari. Unele produse vor ajunge în magazine abia în toamnă.