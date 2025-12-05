Netflix cumpără Warner Bros, studiourile de film și televiziune, HBO și platforma HBO Max, într-o tranzacție de peste 80 miliarde dolari

Netflix, platforma de streaming populară și în România, și Warner Bros Discovery au încheiat un acord definitiv prin care cumpără Warner Bros, studiourile de film și TV, HBO și platforma HBO Max, de asemenea, cunoscută de către români.

Anunțul a fost făcut de gigantul în streaming de filme și seriale, care spune că se așteaptă ca tranzacția să se finalizeze după separarea Warner Bros de Discovery, care se va finaliza în trimestrul 3 din 2026. Netflix va plăti 27,75 de dolari pentru o acțiune WBD, ceea ce înseamnă că valoarea totală a tranzacției se ridică la aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

„Această achiziție reunește două afaceri de pionierat în domeniul divertismentului, combinând inovația Netflix, acoperirea globală și serviciul de streaming de top cu moștenirea secolară a Warner Bros. în povestiri de clasă mondială”, a scris compania într-un comunicat.

Tranzacția oferă Netflix drepturile asupra cinematecii Warner Bros, ce include filme și seriale pornind de la Casablanca și Citizen Kane, la Friends și Harry Potter. Netflix ar primi de asemenea drepturile asupra mărcilor înregistrate ale Warner Bros, inclusiv pentru Batman, Superman, Wonder Woman și alți supereroi ai DC Studios.

„Combinând incredibila bibliotecă de seriale și filme a Warner Bros. — de la clasice atemporale precum Casablanca și Citizen Kane până la favorite moderne precum Harry Potter și Friends — cu titlurile noastre care definesc cultura precum Stranger Things, KPop Demon Hunters și Squid Game, vom putea face asta și mai bine. Împreună, putem oferi publicului mai mult din ceea ce iubesc și putem ajuta la definirea următorului secol de povestire”, a spus Ted Sarandos, co-CEO al Netflix.

„Warner Bros. a ajutat la definirea divertismentului timp de mai bine de un secol și continuă să o facă cu executivi creativi fenomenali și capacități de producție. Cu acoperirea noastră globală și modelul nostru de afaceri dovedit, putem introduce un public mai larg în lumile pe care le creează — oferind membrilor noștri mai multe opțiuni, atrăgând mai mulți fani către serviciul nostru de streaming de top, consolidând întreaga industrie a divertismentului și creând mai multă valoare pentru acționari”, a declarat Greg Peters, co-CEO al Netflix.

Tranzacția nu include și rețelele de televiziune CNN și TNT, care vor face parte din entitatea rezultată în urma separării.

Compania Netflix a fost fondată pe 29 august 1997, în Scotts Valley, California, de către Marc Randolph și Reed Hastings.

Modelul inițial de afaceri a Netflix includea vânzările de DVD-uri și de închiriere prin email, dar Hastings a decis oprirea vânzării de DVD-uri la un an după ce Netflix a decis să investească în DVD-uri ca afacere de închiriere.

În 2007, Netflix și-a extins afacerea cu introducerea de streaming video, păstrând în același timp serviciul de închirieri DVD și Blu-ray. Compania s-a extins la nivel internațional, cu streaming disponibil în Canada începând cu 2010 și a continuat în America Latină și Caraibe.

Astăzi, serviciul de streaming include și jocuri video, la care lucrează și românii de la Amber, iar acesta este disponibil în peste 190 de țări din lume.