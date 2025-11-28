Încă un „unicorn” fondat de un român: Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, evaluat la 1,45 miliarde dolari

Startup-ul american de inteligență artificială Harmonic, fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.

Noua rundă de investiții de serie C a fost condusă de Ribbit Capital, cu participarea fondurilor Sequoia, Index Ventures, Kleiner Perkins și Emerson Collective, potrivit unui comunicat. Banii vor accelera dezvoltarea „superinteligenței matematice”, un model AI cu raționament pentru rezolvarea problemelor de matematică, fără halucinații.

Modelul Aristotle a obținut recent performanțe la nivel de medalie de aur la Olimpiada Internațională de Matematică, considerată cea mai prestigioasă competiție de matematică din lume, iar acum este disponibil publicului.

În primele săptămâni de la lansarea în format API beta a modelului, Aristotle este deja folosit de matematicieni și cercetători, spune firma.

„Performanța medaliată de aur a lui Aristotel la IMO a oferit o privire timpurie asupra a ceea ce Superinteligența Matematică face posibilă prin raționamentul avansat și verificarea formală împreună într-un singur sistem. Această finanțare ne permite să avansăm această fundație și mai departe și mai rapid, în timp ce implementăm agresiv Aristotle în industrii unde fiabilitatea este esențială”, a declarat Tudor Achim, CEO și co-fondator Harmonic.

Despre Harmonic AI am mai scris pe StartupCafe.ro, atunci când a ajuns la valoarea de 900 milioane dolari, în luna iulie a acestui an. Acum, firma a atins stadiul de „unicorn”, adică un startup de tehnologie care a ajuns la o valoare estimată de cel puțin 1 miliarde de dolari, în urma investițiilor primite înainte de listarea pe bursă.

Startup-ul a fost fondat în anul 2023 în Palo Alto, California, de CEO-ul platformei de tranzacționare de acțiuni Robinhood, antreprenorul de origine bulgară Vladimir Tenev, și de inginerul de origine română Tudor Achim.

Tudor Achim a mai fondat, anterior, startup-ul de tehnologie pentru mașinile autonome helm.ai. El este licențiat în Matematică-Informatică la Universitatea Carnegie Mellon și are un doctorat în Informatică la Stanford, conform LinkedIn. Achim a lucrat și la platforma online Quora, printre altele.

Antreprenorul bulgaro-american Vladimir Tenev (38 ani) s-a născut în Varna. La vârsta de 4 ani, Vlad a emigrat în SUA împreună cu părinții săi, care erau angajați ai Băncii Mondiale. Tenev a urmat studiile la Thomas Jefferson High School for Science and Technology, din Fairfax, Virginia, iar apoi la Universitatea din Stanford, unde l-a întâlnit pe cel care avea să fie co-fondatorul Robinhood, Baiju Prafulkumar Bhatt.

Harmonic dezvoltă o „superinteligență matematică”, pe care vrea s-o integreze în cazuri cu aplicabilitate în lumea reală. Momentan, startup-ul are un produs, modelul AI Aristotle.

Firma a ajuns la 295 milioane dolari finanțări totale odată cu noua rundă, conform datelor de pe Crunchbase.