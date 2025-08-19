Compania Databricks, care are și 2 români printre fondatori, vrea să ajungă la o valoare de peste 100 miliarde dolari

Super-compania Databricks, cu doi IT-iști de origine română printre fondatori, va ajunge la o valoare de peste 100 de miliarde de dolari în urma unei noi runde de investiții.

Databricks a anunțat oficial că a semnat termenii pentru noua sa rundă de tip Seria K, pe care se așteaptă să o încheie în curând cu sprijinul investitorilor existenți. Suma pe care Databricks ar urma s-o primească nu a fost făcută publică.

Compania vrea să folosească noul capital pentru accelerarea strategiei de inteligență artificială, anume extinderea Agent Bricks, investiții în noua bază de date care oferă Lakebase și alimentarea creșterii globale. De asemenea, se așteaptă ca investiția să sprijine viitoarele achiziții din domeniul inteligenței artificiale și să aprofundeze cercetarea AI.

Astfel, firma va ajunge de la 62 miliarde dolari, evaluare primită în urma unei runde de investiții în decembrie 2024, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro, la o valoare de peste 100 miliarde dolari.

Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii pentru baze de date, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie - CTO).

Ion Stoica (foto-dreapta) este profesor la universtatea UC Berkeley. Acesta s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informtică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). În America, el a obținut numeroase premii și distincții în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Anyscale și Conviva.

Matei Zaharia (foto-stânga) s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. El a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica. Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.