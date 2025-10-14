Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): Companiile au nevoie de „schimbarea managementului” și de o „forță de muncă diferită”, pentru a putea adopta agenții AI la scară largă

Tehnologia este pregătită pentru adopția agenților de inteligență artificială (AI) la scară largă în firme, dar pentru aceasta companiile mai au nevoie de schimbări la nivel de management și de o forță de muncă diferită, consideră miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei româno-americane de roboți software și AI UiPath.

Într-un interviu difuzat, luni, de postul american CNBC, Dines a fost întrebat dacă firmele din SUA sunt companiile gata să adopte tehnologia AI agentică.

„Răspunsul este da și nu. Cred că tehnologia este oarecum pregătită, dar, pentru a o implementa la scară largă, avem nevoie să schimbăm managementul în companii, avem nevoie de o forță de muncă diferită”, a răspuns Dines.

„Cred că trebuie să gândim mai măreț. Consider că firmele abia au început să încerce apa un pic, în privința AI, nu aleg cele mai dificile cazuri de utilizare. Dar odată ce lucrăm cu câțiva dintre clienți, care își doresc într-adevăr și care vor să se implice total, vedem un interes destul de mare, iar potențialul este uriaș”, a completat fondatorul și CEO-ul UiPath.

Antreprenorul oneștean recomandă companiilor care vor să implementeze AI în procesele lor să utilieze o combinație de inteligență artificială cu RPA (robotic process automation - roboți software), în care rolul oamenilor va fi acela de a valida ceea ce face tehnologia AI.

„Combinația între AI, RPA și automatizare este extrem de puternică și clienții noștri rezonează destul de bine. Suntem la începuturile implementării inteligenței artificiale agentice și vedem o cerere foarte solidă. Cred că, de la începuturile RPA-ului, n-am mai văzut un asemenea interes din partea clienților pentru inițiative de automatizare reînnoite. Cred că mulți dintre ei (clienți - nr) își dau seama că pentru a implementa AI, îți trebuie atât o fundație bună de date, cât și o combinație între AI și automatizări”, a spus Daniel Dines.

„Mulți clienți ne întreabă: Cum pot implementa această tehnologie, care este non-deterministă, într-un mod foarte fiabil? Răspunsul este: Pune o fundație bună de automatizare și deasupra poți adăuga AI! Iar apoi AI va conduce automatizarea, cu oamenii în fluxul de lucru, cu oamenii care validează AI-ul. Asta este o combinație puternică”- a completat directorul UiPath, la CNBC.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 de miliarde de dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 de dolari. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, până la 16 dolari și 56 de cenți, capitalizarea totală a companiei fiind de 8,8 miliarde de dolari, în prezent. De remarcat că în ultima perioadă, UiPath a început să mai crească pe bursa americană, mai ales după ce a scos pe piață noi soluții de AI.