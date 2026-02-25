FOTO Samsung lansează noua gamă de telefoane Galaxy S26 și căștile Galaxy Buds4. Preț și specificații

Gigantul sud-coreean Samsung a prezentat noile telefoane flagship ale anului, modelele Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra, și căștile Galaxy Buds4 și Buds4 Pro.

Cele trei modele noi nu au modificări majore față de anul trecut, schimbând în principiu procesorul, dimensiunile și designul de pe spate, camerele fiind încapsulate într-o formă ovală. O altă diferență este protecția ecranului, Samsung folosind pe noile telefoane Corning Gorilla Armor 2 în loc de Corning Gorilla Glass Victus 2, introdus anul trecut pe S25 Ultra.

Funcții Galaxy AI

Cea mai mare schimbare la capitolul inteligență artificială de pe noua serie Galaxy S26 este debutul noului Bixby, care acum funcționează ca un asistent cu inteligență artificială generativă. Acesta poate înțelege limbajul natural și poate oferi sugestii de setări ale telefonului mult mai ușor. Odată cu Bixby, telefoanele oferă atât Google Gemini, cât și Perplexity.

Modelul Galaxy S26 Ultra introduce „Privacy Display”, care ascunde ușor conținutul de pe telefon pentru utilizatorii care se află în transportul în comun sau în spații publice, prin controlul modului în care pixelii dispersează lumina, fără a fi nevoie de o folie de protecție cum există deja pe piață. Oamenii pot controla modul în care se activează funcția, inclusiv prin „Partial Screen Privacy”, care blochează numai conținutul notificărilor, fără a afecta restul afișajului.

O funcție nouă AI prezentă pe noile modele este și „Now Nudge”, care sugerează acțiuni în mod discret în funcție de contextul în care se află utilizatorii. De exemplu, aceștia pot primi o cerință de a trimite niște poze unui prieten, iar telefonul va sugera ce poze să trimită. De asemenea, telefonul poate verifica, de exemplu, dacă timpul este ocupat în calendar atunci când cineva sugerează un eveniment utilizatorului.

„Now Brief” a primit un upgrade, care îl face mai personalizat și mai „proactiv”, transmite Samsung, iar Circle to Search de la Google poate analiza mai multe obiecte din contextul ecranului deodată.

Samsung Galaxy S26. Sursă: Samsung

Samsung Galaxy S26/S26+. Specificații

Display de 6,3 inch Full HD+ /6,7 inch, QHD+

Procesor Exynos 2600 (2 nm)

(2 nm) Android 16 cu OneUI 8.5

Camere principale - 12 MP Ultra-Wide, 50 MP Wide (principală) și un Telephoto de 10 MP, 3x zoom optic

Cameră frontală - 12 MP

Memorie RAM 12 GB

Stocare internă - 256 GB, 512 GB

Baterie de 4.300/4.900 mAh

Încărcare de până la 25W pe S26 / 45W pe S26+, încărcare wireless Qi 2.2 la 25W

pe S26 / pe S26+, încărcare wireless Qi 2.2 la Rezistență la apă și praf IP68

Conectivitate - 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Telefoanele vin în culorile Cobalt Violet, White, Black și Sky Blue, iar exclusiv pe site-ul Samsung pot fi găsite în culorile Pink Gold și Silver Shadow. Prețul de pornire al S26 cu 256 GB stocare este de 5100 lei, iar S26+ cu 256 GB stocare este 6400 lei.

Samsung Galaxy S26 Ultra. Sursă: Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra. Specificații

Display de 6,9 inch, QHD+

Android 16 cu OneUI 8.5

Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

(3 nm) Camere principale - 50 MP Ultra-Wide, 200 MP Wide (principală), 50 MP Periscope Telephoto pentru zoom optic 5x și 10 MP Telephoto pentru zoom optic 3x

Cameră frontală - 12 MP

Memorie RAM 12 GB/16 GB (pentru versiunea de 1 TB)

(pentru versiunea de 1 TB) Stocare internă - 256 GB, 512 GB, 1 TB

Baterie de 5.000 mAh

Încărcare de până la 60W , încărcare wireless Qi 2.2 de 25W

, încărcare wireless Qi 2.2 de Rezistență la apă și praf IP68

Conectivitate - 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Modelul vine în culorile Cobalt Violet, White, Black și Sky Blue, cu variantele exclusive pe site-ul Samsung Pink Gold și Silver Shadow. Prețul de pornire al unui model Galaxy S26 Ultra cu 256 GB stocare internă este 7.400 lei.

Telefoanele pot fi precomandate de azi, 25 februarie, iar acestea vor intra în magazine de pe 6 martie.

Samsung Galaxy Buds4 și Buds4 Pro. Sursă: Samsung

Galaxy Buds4 și Buds4 Pro. Preț și specificații

Odată cu noile telefoane, Samsung a mai lansat și căștile Galaxy Buds4 și Buds4 Pro. Acestea au fost dezvoltate folosind peste 100 milioane de date despre forma urechii și peste 10.000 de simulări de potrivire, spune producătorul.

Acestea sunt disponibile în culorile alb și negru, iar varianta Pro este disponibilă și într-o versiune Pink Gold, exclusivă online. Samsung spune că noile căști au o calitate îmbunătățită a sunetului și o anulare activă a zgomotului de fundal (Active Noise Cancelling – ANC) mai eficientă. De asemenea, Galaxy Buds4 și 4 Pro suportă gesturi cu capul (Head Gestures) pentru a răspunde mai rapid apelurilor, de exemplu.

Prețul căștilor Galaxy Buds4 este de 919 lei în precomandă, iar pentru Buds4 Pro este de 1249 lei.