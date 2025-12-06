Skip to content

Listă: Cine a câștigat hackathonul Defense X

Drona la Sibiu
Drona la Sibiu Sursă: AFT Sibiu/Facebook

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a anunțat, într-un comunicat pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, câștigătorii hackathonului Defense X, o competiție de soluții tech pentru sectorul apărării. 

În cadrul festivității de închidere au fost anunțate echipele câștigătoare:

  • Premiul I, oferit de CARFIL prin Ilie Minciu, Consilier al Directorului General, a revenit echipelor LADIS de la Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” (AFA) din Brașov și ROSPIN EOSEC din Cluj-Napoca;
  • Premiul II, oferit de P3, a fost câștigat de Nanolabs din Cluj-Napoca;
  • Premiul III, oferit de CARFIL, a mers către Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB) din Constanța pentru proiectul „Technical study on equipping the Naval Forces with autonomous drones with wireless charging”.

Premiile speciale acordate de Oves Enterprise și înmânate de Mihai Sarto, CTO și Head of AI:

  • Most Promising Project – LADIS, echipa Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă” (AFA) din Brașov;
  • Premiul de Excelență – ROSPIN EOSEC, din Cluj-Napoca.

Mențiunea I, oferită de CARFIL și AFT, a fost acordată proiectului „Autonomous UAV system for real-time mapping and cartographic updating” al Academiei Forțelor Terestre (AFT) din Sibiu.

Mențiunea II, oferită de AFT, a revenit echipei Universității Óbuda, din Budapesta, pentru proiectul de Cyber Security.

