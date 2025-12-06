Listă: Cine a câștigat hackathonul Defense X

Probleme cu platformele care folosesc servicii Cloudflare. A doua pană în mai puțin de o lună

Mai multe site-uri și platforme online din întreaga lume întâmpină întreruperi din cauza unor probleme tehnice cu un serviciu furnizat de Cloudflare, compania americană care a „blocat” internetul acum două săptămâni. Pentru puțin timp, până și platforma DownDetector, pe care utilizatorii pot raporta „pene” ale site-urilor și aplicațiilor, a fost blocată din cauza unei erori...