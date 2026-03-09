Platforma X (Twitter) investighează postări rasiste şi ofensatoare generate de inteligența artificială Grok

Platforma socială X, fosta Twitter, investighează postări „rasiste şi ofensatoare” generate de chatbotul Grok dezvoltat de xAI, conform SkyNews, citată de News.ro.

Potrivit jurnalistului Rob Harris de la SkyNews, echipele de siguranţă ale platformei investighează de urgenţă rolul chatbotului în generarea unor mesaje online „pline de ură şi rasiste”, apărute ca răspuns la solicitările utilizatorilor.

Reuters nu a putut verifica imediat autenticitatea videoclipului ataşat postării publicate de SkyNews pe X. Reprezentanţii X şi xAI nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

BREAKING: Social media platform X investigating racist and offensive Grok posts, Sky understands.



Users are prompting Grok to produce vulgar responses, particularly targeting Hinduism, Islam, and also groups of football fans.@RobHarris has the storyhttps://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/lpLk3zivID — Sky News (@SkyNews) March 8, 2026

Autorităţi şi organisme de reglementare din mai multe ţări au intensificat în ultima perioadă măsurile împotriva conţinutului explicit generat de inteligenţa artificială prin chatbotul Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk. Investigaţii, interdicţii şi solicitări de măsuri de protecţie fac parte dintr-un efort global de limitare a materialelor ilegale produse de astfel de sisteme.

În luna ianuarie, xAI a anunţat că a restricţionat funcţia de editare a imaginilor pentru utilizatorii Grok şi a blocat generarea de imagini cu persoane îmbrăcate provocator pentru utilizatorii aflaţi în anumite jurisdicţii unde astfel de conţinuturi sunt ilegale, fără a preciza însă ce ţări sunt vizate.