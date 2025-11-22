Sibiu: Cercetători în robotică, securitate IT și AI merg la hackathonul internațional Defense-X

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu organizează, în perioada 27–30 noiembrie 2025, hackathonul internațional Defense-X, dedicat inovării și cooperării în domeniul apărării, potrivit unui comunicat de presă.

Sub deviza „Mințile creative sunt mai bune împreună”, evenimentul își propune să promoveze colaborarea dintre profesioniști militari, cercetători și experți în tehnologia apărării, pentru identificarea și dezvoltarea de soluții practice la provocările mediului operațional modern.

Hackathonul reunește echipe de cercetători, personal tehnic cu expertiză sau interes în domeniile securității cibernetice, sistemelor autonome, roboticii și comunicațiilor bazate pe inteligență artificială reprezentând instituții și organizații de profil, precum și observatori sau specialiști din cadrul instituțiilor de învățământ superior militar și civil.

„Defense-X” oferă participanților oportunitatea de a disemina cunoștințe şi rezultate ale cercetării ştiinţifice, dar și de a face schimb de idei privind tehnologiile de apărare și capacitatea de răspuns la crize, în contextul realităților de securitate actuale.