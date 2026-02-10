Se lansează „cea mai mare” linie pilot de dezvoltare și fabricare de cipuri în Europa din proiectul Chips Act, parteneră cu Politehnica București. Investiție totală de 2,5 miliarde EUR

Cea mai mare linie pilot de cercetare-dezvoltare și fabricare de semiconductori în Europa, NanoIC, parte din European Chips Act, s-a lansat în Belgia cu o investiție totală de 2,5 miliarde EUR, din care 700 milioane EUR vin din finanțare UE.

Restul de bani investiți în NanoIC vin de la guvernele naționale și regionale (700 milioane EUR) și de la compania de semiconductori ASML și alți parteneri din industrie, transmite Comisia Europeană.

Linia-pilot de cercetare-dezvoltare și fabricare de cipuri va accelera dezvoltarea tehnologiei de generație următoare, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a vehiculelor autonome, a sănătății și a tehnologiei mobile 6G.

Aceasta a implementat cea mai avansată mașină de litografie cu Ultraviolet Extrem, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea cipurilor folosind tehnologie dincolo de 2 nanometri. Pentru referință, mai multe telefoane tip „vârf de gamă” (flagship) de anul acesta vor avea cipuri de 2 nanometri, cum ar fi Samsung Exynos 2600.

Facilitatea este deschisă la IMEC Leuven, în Belgia, la 25 km de Bruxelles. Vicepreședintele executiv Henna Virkkunen, prim-ministrul belgian Bart De Wever și ministrul-președinte al Flandrei, Matthias Diependaele, au inaugurat facilitatea, care va permite cercetătorilor și companiilor să testeze noi proiecte de cipuri, echipamente și procese la scară aproape industrială înainte de producția în masă.

Printre partenerii instituției, se numără Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT) de la Politehnica București, CEA-Leti (Franța), Fraunhofer (Germania), VTT (Finlanda) și Institutul Național Tyndall din Irlanda.

Concepute pentru a aduce tehnologiile cipurilor „din laborator în fabrică”, liniile pilot reprezintă un pilon cheie al inițiativei „Cipuri pentru Europa” în cadrul Chips Act.

Cele cinci linii pilot din Actul european privind Cipurile, anume NanoIC, FAMES, APECS, WBG și PIXEurope, reprezintă împreună o investiție combinată a UE și națională de 3,7 miliarde EUR, făcând legătura între excelența în cercetare a Europei și aplicarea industrială.