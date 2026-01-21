Se lansează „primul accelerator regional de afaceri cu finanțare europeană”, în Timișoara

Antreprenorii din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin vor putea obține finanțări, mentorat și marketing cu ajutorul Vest Ventures, „primul accelerator regional de afaceri cu finanțare europeană”, gestionat de consorțiul internațional Grow Wise Collective, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Evenimentul de lansare al Vest Ventures va avea loc pe 4 februarie, la Timișoara, fiind momentul central al Romanian Startup Summit.

Summit-ul va include sesiuni de pitch susținute de startup-uri ce vor fi selectate, oferindu-le vizibilitate în fața investitorilor, partenerilor corporativi și liderilor din ecosistem. Startup-urile care doresc să se înscrie la pitch o pot face până în 26 ianuarie, AICI.

14 milioane EUR vor fi gestionați de echipa Grow Wise Collective, un consorțiu cu experiență solidă în accelerare, investiții și dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale,investiția fiind realizată prin Programul Regional Vest 2021–2027, gestionat de ADR Vest.

Pe parcursul programului, antreprenorii selectați vor beneficia de:

mentorat personalizat oferit de antreprenori și investitori cu experiență;

workshopuri aplicate - de la idee la produs, clienți, vânzări și investiții;

acces la rețele de investitori, clienți și parteneri;

spații de lucru și servicii suport;

finanțare, sub formă de investiție directă în firmă.

Un element-cheie al proiectului este structura mixtă de finanțare. Fondul de investiții are trei surse principale:

Fonduri europene, alocate prin ADR Vest Capital privat din partea fondului gestionat de Grow Wise Collective, un consorțiu format din: Startup Wise Guys, Growceanu Angel Investment, Cowork Timișoara și Iceberg Plus. Investitori privați – „Local Players”, care pot investi în fond sume începând de la 100.000 EUR.

Implicarea investitorilor locali în fond va fi esențială pentru accelerator. Unul dintre obiectivele strategice ale proiectului este ca valoarea creată în regiune să fie reinvestită în regiune.

„Structura permite acceleratorului să finanțeze startup-uri cu potențial ridicat de creștere și, în același timp, va contribui la atragerea de capital suplimentar în Regiunea Vest. Este un mecanism prin care construim o economie regională mai puternică. Încurajăm investitorii locali să se alăture fondului, pentru că este o oportunitate de a investi în idei și oameni din Regiunea Vest și de a păstra și multiplica aici plusvaloarea creată”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

„Există un gol în zona de finanțare early-stage pentru fondatorii tech din România. Programul nostru de Accelerator este conceput pentru a acoperi acest gol, oferind finanțare startup-urilor selectate în program”, a declarat Andrei Cosmin Munteanu, Programs Managing Director, Vest Ventures.

Lansarea acceleratorului va avea loc la Cinema Timiș, din Timișoara, în cadrul Romanian Startup Summit, eveniment dedicat îmbunătățirii accesului la finanțare și accelerării creșterii startup-urilor din Vestul României.

Acesta este deschis și publicului interesat de antreprenoriat, investiții și inovație, care poate participa gratuit la eveniment, prin înscriere AICI.