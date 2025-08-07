Cel puțin 11,25 milioane EUR pentru startup-urile din vestul României: „Primul accelerator regional de investiții este gata de lansare”, cu consorțiul internațional Grow Wise Collective la conducere

Startup-urile din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin vor putea obține finanțări de capital de risc prin „primul accelerator regional de investiții” gata de lansare în România, după ce a fost desemnat ca manager de fond consorțiul internațional Grow Wise Collective - a anunțat, joi, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor are o alocare totală de 14 milioane de euro, din care 11,25 milioane euro vor merge direct către IMM-uri inovatoare din Regiunea Vest până în 2029. Fondurile europene din Programul Regional Vest vor fi completate de investiții private atrase din partea unei rețele de investitori strategici, multiplicând impactul în ecosistemul antreprenorial regional.

Noul manager de fond, Grow Wise Collective, este format din:

Startup Wise Guys - o organizație estoniană de investiții și accelerare de startup-uri, în care este implicat și un român, Răzvan Suta. Startup Wise Guys a sprijinit peste 500 de companii și a construit o rețea extinsă în Europa de Est și de Sud.

o organizație estoniană de investiții și accelerare de startup-uri, în care este implicat și un român, Răzvan Suta. Startup Wise Guys a sprijinit peste 500 de companii și a construit o rețea extinsă în Europa de Est și de Sud. Growceanu Angel Investment – rețea de 150 de investitori activi din Timișoara, pionieri în conectarea capitalului angel cu start-up-uri tehnologice.

– rețea de 150 de investitori activi din Timișoara, pionieri în conectarea capitalului angel cu start-up-uri tehnologice. Cowork Timișoara – nucleul comunității antreprenoriale tech din regiune, activ din 2014.

– nucleul comunității antreprenoriale tech din regiune, activ din 2014. Iceberg Plus – catalizator al inovării și transferului tehnologic, cu un istoric solid în dezvoltare organizațională și rețele europene de cercetare.

Urmează selecția viitorilor inovatori

Acum, după selectarea managerului de fond, „urmează selecția viitorilor inovatori”, a anunțat ADR Vest.

Managerul de fond, Grow Wise Collective, „va demara procesul de identificare a ideilor și start-up-urilor cu potențial, oferindu-le nu doar finanțare, ci mentorat, vizibilitate, conexiuni și o rampă de lansare reală către succes”, a precizat ADR Vest.

Startup-urile vor trece prin trei faze:

Pre-accelerare – 120 de idei de afaceri vor fi ghidate de la concept la Produs Minim Viabil (MVP), pregătite să intre pe piață;

Accelerare - 62 de start-up-uri vor primi sprijin intensiv pentru creștere;

Seed – 15 cele mai promițătoare firme vor atrage finanțare pentru scalare și extindere.

Valoarea indicativă a investițiilor

pentru Etapa de accelerare: minimum 10.000 EUR și maximum 200.000 EUR;

pentru Etapa de Finanțare Seed: minimum 200.000 EUR și maximum 1.000.000 EUR.

Acceleratorul bănățean are misiunea să „descopere, să susțină și să propulseze startup-uri cu idei inovatoare”.

Obiectivul declarat este „să transforme idei inovatoare și sustenabile în afaceri scalabile, dezvoltate de antreprenori curajoși și cu viziune”.

Noul accelerator regional își propune nici mai mult, nici mai puțin decât dezvoltarea unui viitor „unicorn”, adică o companie privată evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unor runde de finanțare de la fonduri de investiții, înainte de listarea pe bursă.