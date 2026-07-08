Inteligența artificială militară, dronele și sateliții schimbă harta startupurilor europene. Ce arată summitul NATO de la Ankara

În ultimele 18 luni, unele dintre cele mai mari evaluări din ecosistemul european de startupuri au venit din companii care dezvoltă inteligență artificială pentru apărare, drone autonome, sateliți și alte tehnologii dual-use. În același timp, summitul NATO de la Ankara a oferit o imagine a modului în care aceste evoluții încep să se lege între ele.

În urmă cu doar câțiva ani, cele mai spectaculoase startupuri europene veneau aproape exclusiv din fintech, comerț online, software sau livrări.

În ultimele 18-24 de luni apare însă un alt model.

Unele dintre cele mai mari runde de finanțare și cele mai ridicate evaluări sunt obținute de companii care dezvoltă inteligență artificială pentru apărare, drone autonome, sateliți radar sau alte tehnologii dual-use. În paralel, summitul NATO de la Ankara a arătat că reuniunile Alianței includ tot mai mult și o componentă industrială, în care companii, investitori și guverne discută proiecte comune, investiții și parteneriate.

Privite separat, aceste evoluții reprezintă știri diferite. Privite împreună, ele conturează un model care merită urmărit.

Evaluările de miliarde nu mai vin doar din fintech

Cel mai cunoscut exemplu este Helsing, compania germană specializată în inteligență artificială pentru apărare. În doar câțiva ani, startupul a devenit una dintre cele mai valoroase companii private din Europa, după ce a atras investiții de sute de milioane de euro și a ajuns la o evaluare estimată la aproximativ 14 miliarde de dolari.

Tot din Germania vine și Quantum Systems, dezvoltator de drone autonome și software pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Compania, despre care StartupCafe a scris în repetate rânduri inclusiv în legătură cu proiectele sale din România, a anunțat recent o nouă rundă majoră de finanțare, care i-a ridicat evaluarea la aproximativ 8 miliarde de dolari și îi permite extinderea producției și accelerarea dezvoltării sistemelor autonome.

În Portugalia, Tekever, producător de drone pentru misiuni ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), a depășit pragul de un miliard de dolari, intrând în categoria unicornilor europeni.

Germanii de la STARK dezvoltă drone autonome și sisteme fără pilot, compania fiind evaluată la peste 3 miliarde de dolari după una dintre cele mai rapide ascensiuni din ecosistemul european de defence-tech.

Lista este completată de finlandezii de la ICEYE, companie care operează una dintre cele mai mari constelații private de sateliți radar SAR din lume și care furnizează servicii atât pentru aplicații civile, cât și pentru guverne și structuri de apărare.

La prima vedere, aceste companii dezvoltă produse foarte diferite. Privite împreună, ele acoperă exact domeniile în care Europa investește accelerat în prezent: inteligență artificială, drone, autonomie, supraveghere și tehnologie spațială.

Summitul NATO devine și un forum al industriei

Dacă evoluția startupurilor oferă o imagine asupra direcției în care se îndreaptă investițiile private, summitul NATO de la Ankara arată și ce se întâmplă în zona industrială.

În paralel cu reuniunea șefilor de stat și de guvern s-a desfășurat NATO Security and Defence Industry Forum, eveniment care a reunit mari contractori, startupuri, investitori și reprezentanți ai guvernelor.

Rezultatul nu a constat doar în prezentări și întâlniri de networking.

La Ankara au fost anunțate proiecte și acorduri industriale estimate la peste 50 de miliarde de dolari.

Printre cele mai importante se numără memorandumul semnat de Lockheed Martin și Rheinmetall pentru producerea în Germania a rachetelor tactice ATACMS, prima fabricare a acestui sistem în afara Statelor Unite.

Constructorul suedez Saab a început negocierile pentru furnizarea către NATO a până la zece aeronave de avertizare timpurie GlobalEye, în timp ce Norvegia, Finlanda, Germania și Danemarca au semnat o scrisoare de intenție pentru achiziția comună a până la cinci drone strategice MQ-4C Triton, produse de Northrop Grumman.

Tot la Ankara au fost anunțate extinderea programului multinațional pentru aeronave Airbus A400M, precum și noi colaborări în zona spațială, inclusiv acordul semnat de Isar Aerospace pentru dezvoltarea infrastructurii de lansare în Canada.

Dincolo de contracte, NATO a prezentat și o serie de instrumente noi destinate industriei: Drone Edge, Front Door for Industry, NATO Engine și primul Public Demand Signal, prin care Alianța încearcă să ofere companiilor o imagine mai clară asupra viitoarelor nevoi de achiziții și să accelereze conectarea dintre industrie și beneficiarii militari.

Toate aceste inițiative apar în contextul în care statele membre și-au asumat creșterea investițiilor în apărare și dezvoltarea unor capacități comune în domenii precum dronele, inteligența artificială, autonomia și infrastructura industrială.

România apare și ea în acest tablou

În acest context, summitul NATO de la Ankara a adus și o premieră pentru România.

Pentru prima dată, la forumul industriei organizat în marja summitului a fost prezentă și o delegație de companii românești din domeniul apărării și al tehnologiilor dual-use. Din delegație au făcut parte OVES Enterprise, Orbotix Industries, Autonomous Flight Technologies (AFT), Optoelectronica 2001 și Romarm.

Participarea nu trebuie privită doar prin prisma prezenței la un eveniment internațional. Ea vine într-un moment în care NATO încearcă să apropie tot mai mult industria de procesele de dezvoltare, achiziții și inovare, iar companiile europene caută poziționare în noile lanțuri de producție și colaborare.

În același timp, profilul delegației românești este interesant. Alături de producători consacrați din industria de apărare se regăsesc companii care dezvoltă software, inteligență artificială, drone și sisteme autonome, adică exact segmentele în care apar o parte dintre cele mai mari investiții private din ecosistemul european de defence-tech.

În ultimii doi ani, StartupCafe a urmărit constant această evoluție, publicând materiale despre companii precum Quantum Systems, OVES Enterprise, BlueSpace Technology și alte firme care dezvoltă soluții pentru drone, sisteme anti-dronă, inteligență artificială și tehnologii dual-use.

Semnalele care încep să se lege între ele

Privite separat, informațiile din ultimele luni par să aparțină unor domenii diferite.

Un startup german atrage o finanțare record. O companie portugheză depășește pragul de unicorn. Un producător finlandez de sateliți își extinde contractele cu state europene. NATO lansează un nou mecanism de colaborare cu industria. La Ankara sunt semnate memorandumuri între marii contractori din domeniul apărării. România participă, pentru prima dată, cu propriile companii la forumul industriei.

Puse însă una lângă alta, aceste informații descriu aceeași evoluție.

În zona investițiilor private, apar tot mai multe companii europene evaluate la miliarde de euro și dolari în domenii precum inteligența artificială, dronele, sistemele autonome și tehnologia spațială.

În zona politicilor publice, statele NATO și-au asumat creșterea investițiilor în apărare și dezvoltarea unor capabilități comune, cu accent pe tehnologii emergente, interoperabilitate și extinderea bazei industriale.

În zona industrială, forumurile organizate în jurul summiturilor NATO reunesc tot mai multe companii, fonduri de investiții, integratori și reprezentanți ai statelor, iar rezultatul se vede în proiecte comune, memorandumuri, investiții și noi colaborări.

Cele trei direcții evoluează simultan.

Pentru ecosistemul european de startupuri, aceasta reprezintă una dintre cele mai vizibile schimbări din ultimii ani.







