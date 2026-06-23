Business românesc din tehnologie militară, două contracte NATO estimate la 19 milioane EUR pentru echipamente care protejează informații clasificate 

BlueSpace Technology, companie românească din industria de apărare care și-a majorat cifra de afaceri cu aproape 80% în ultimul an raportat, a câștigat două contracte cu structuri NATO pentru furnizarea de echipamente TEMPEST.

Potrivit unui comunicat al companiei, valoarea estimată totală a celor două acorduri este de aproximativ 19 milioane de euro, iar o parte importantă a producției este realizată în România.

Echipamente românești pentru protejarea informațiilor clasificate

Cele două contracte au fost atribuite în urma unei proceduri de achiziție finalizate la începutul acestei luni, conform BlueSpace Technology.

Echipamentele TEMPEST sunt utilizate pentru protejarea informațiilor clasificate împotriva interceptării prin emisii electromagnetice. În portofoliul companiei se regăsesc stații de lucru TEMPEST nivel A, B și C, laptopuri, monitoare, imprimante, periferice și rack-uri de comunicații securizate, destinate infrastructurilor care gestionează informații sensibile.

BlueSpace Technology deține două laboratoare proprii acreditate NATO și Uniunea Europeană pentru testarea și certificarea acestor echipamente. Produsele companiei sunt exportate în mai multe state, printre care Turcia, Belgia, Spania, Bulgaria, Ungaria și SUA.

„Acesta este, probabil, cel mai bun rezultat pe care ni l-am fi putut dori. Ne bucurăm nu doar pentru succesul companiei, ci și pentru faptul că o parte importantă din aceste fonduri va ajunge în economia românească. Este încă o dovadă că se poate și în România: putem proiecta, produce și exporta tehnologie de securitate la cele mai înalte standarde internaționale”, a declarat Constantin Pintilie, CEO și fondator BlueSpace Technology.

Ce mai produce compania românească din spatele echipamentelor TEMPEST

BlueSpace Technology a fost înființată în 2011, iar dezvoltarea actuală a companiei a început în 2016, când antreprenorul Constantin Pintilie a preluat controlul afacerii.

Compania are sediul la Bragadiru, în județul Ilfov, și activează în domenii precum securitatea informațiilor, securitatea cibernetică, comunicațiile speciale, războiul electronic și dezvoltarea de tehnologii pentru industria de apărare.

Pe lângă echipamentele TEMPEST, compania dezvoltă și produce sisteme anti-drone, antene, senzori radio, soluții pentru infrastructuri critice și sisteme pentru poligoane de tragere indoor și outdoor.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte dezvoltate de companie este VLAH, vehiculul blindat ușor realizat în parteneriat cu Uzina Mecanică Moreni și compania slovacă Zetor Engineering.

BlueSpace Technology a fost implicată și în proiectul navei de cercetare hidrografică „Ocean 2”, livrată Forțelor Navale Române.

Compania a anunțat anterior și alte contracte pentru furnizarea de echipamente TEMPEST către structuri NATO, iar produsele sale sunt utilizate în rețele informatice care gestionează informații clasificate în state membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice.

BlueSpace Technology este una dintre puținele companii private din Europa de Est recunoscute oficial de NATO și Uniunea Europeană în domeniul TEMPEST și operează propriile laboratoare de testare și certificare, care permit validarea produselor conform standardelor aplicabile protecției informațiilor clasificate.

Afaceri de circa 18 milioane EUR și creștere de aproape 80%

Potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor, BlueSpace Technology a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de aproximativ 18 milioane de euro, în creștere cu aproape 80% față de nivelul din 2023. Profitul net al companiei s-a ridicat la circa 2,1 milioane de euro, iar numărul mediu de angajați a fost de 113.

Compania dezvoltă și produce în România soluții pentru securitatea informațiilor, comunicații speciale și război electronic, o parte importantă a activității fiind orientată către export și către proiecte destinate structurilor de apărare și securitate.

În ultimii ani, BlueSpace Technology și-a extins prezența pe piețele externe și a obținut mai multe contracte internaționale pentru furnizarea de echipamente TEMPEST, consolidându-și poziția în segmentul tehnologiilor de securitate destinate protejării informațiilor clasificate.













