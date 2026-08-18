OpenAI lansează o versiune de ChatGPT pentru adolescenți, cu accent pe învățare și protecția minorilor

Compania de inteligență artificială OpenAI lansează „ChatGPT for Teens”, o variantă a popularului chatbot concepută pentru a ajuta adolescenții să învețe și să gândească critic.

Această variantă de ChatGPT oferă protecții de siguranță integrate mai puternice, cum ar fi caracteristici pentru promovarea utilizării sănătoase și controale suplimentare pentru părinți, explică firma.

Experiența pentru adolescenți pune accent pe Study Mode, care folosește întrebări ghidative și sprijin pas cu pas, introduce remindere responsabile pentru teme, prin care sistemul recunoaște când un adolescent pare că încearcă să scurteze o temă și îl poate redirecționa către modul de studiu, are quiz-uri și instrumente pentru vizualizarea datelor, iar părinții pot seta Study Mode activ în mod implicit în anumite ore.

ChatGPT pentru adolescenți aplică măsuri de protecție adecvate vârstei, menite să reducă expunerea la conținut care poate fi dăunător sau inadecvat pentru dezvoltare, păstrând în același timp capacitatea de a învăța, crea și explora, spune OpenAI.

În practică, asta înseamnă protecții adecvate vârstei și intervenții în zone cu risc mai ridicat, cum ar fi automutilarea, violența, tulburările alimentare, activitățile periculoase și conținutul explicit sexual sau grafic.

Sistemul poate plasa automat un utilizator ChatGPT în experiența dedicată adolescenților dacă inteligența artificială suspectează că acesta are sub 18 ani sau persoana afirmă că are între 13 și 17 ani.