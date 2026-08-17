Alibaba, răspuns la Meta (Facebook): Compania chineză a dezvoltat inteligență artificială care funcționează local, pe laptopuri

Gigantul chinez Alibaba a dezvoltat un model de inteligență artificială open source, conceput să ruleze pe laptopuri simple, potrivit CNBC.

Noul model lansat de Alibaba, Qwen3.8-27B, vrea să concureze cu producători ca Meta (Facebook), care și-a lansat recent primul model open-source Muse Glimmer, care poate funcționa local, pe calculatoare obișnuite, despre care am mai scris pe site.

Colosul din China susține că modelul AI are „capacități excelente” în gestionarea programării, a muncii, a cercetării și a sarcinilor agentice pe termen lung, adăugând că se ridică la performanța unui alt model de zece ori mai mare.

În același timp, compania a publicat „greutățile” (calculele și regulile care determină modul în care funcționează și se comportă AI-ul) modelului Qwen3.8 Max, cel mai puternic al său. Cu toate că modelul este, astfel, pus la liber, datele și metodele folosite pentru antrenarea Qwen3.8 Max s-ar putea să nu fie dezvăluite.