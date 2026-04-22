România își duce industria de apărare la NATO: companiile antreprenoriale prezentate la Bruxelles

România încearcă să-și crească vizibilitatea în ecosistemul de apărare al NATO, iar prima ediție a Romanian Industry Days, organizată la Bruxelles, a fost un prim pas în această direcție. Evenimentul a adus în fața partenerilor internaționali o selecție de companii românești - de la industrie aerospațială și securitate, până la software, inteligență artificială și cybersecurity.

Eveniment organizat de MAE, pe fondul creșterii investițiilor în apărare

Romanian Industry Days a fost organizat sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, cu scopul de a promova capabilitățile industriei românești în fața structurilor NATO.

Inițiativa vine într-un context în care statele europene își majorează bugetele de apărare, iar alianța caută să își diversifice lanțurile de aprovizionare. Pentru companiile locale, astfel de evenimente pot deschide oportunități de colaborare și acces la proiecte internaționale.

La prima ediție Romanian Industry Days au fost reprezentate la Bruxelles circa 20 de companii din zona tech defence. Iată, mai jos, câteva dintre ele.

Companiile de stat: infrastructura industrială

ROMAERO - companie de stat din industria aeronautică, specializată în mentenanță, reparații și producție pentru aeronave civile și militare. Oferă servicii integrate pentru parteneri locali și internaționali și face parte din infrastructura industrială relevantă pentru sectorul aerospațial din România.

RASIROM - activează în domeniul securității infrastructurilor critice și este coordonată de Serviciul Român de Informații. Compania furnizează soluții integrate de securitate pentru instituții publice și organizații din sectoare sensibile.

COMOTI - este institutul național de cercetare-dezvoltare specializat în turbomotoare și tehnologii pentru aviație, energie și apărare. Activitatea sa include proiectare, testare și transfer tehnologic.

Companiile private: de la mentenanță la AI și drone

Aerostar Bacău - companie privată listată la Bursa de Valori București, activă în industria aerospațială și de apărare. Compania oferă servicii de mentenanță, reparații și modernizări pentru aeronave, inclusiv pentru avioane F-16, precum și producție de componente aeronautice, fiind integrată în lanțuri internaționale de furnizori.

Structura de acționariat este concentrată în jurul holdingului IAROM, iar în conducere se regăsesc nume precum Doru Damaschin, implicat în relațiile cu parteneri internaționali, Mihail Nicolae Toncea, activ în zona de reprezentare a industriei, și Grigore Filip, care a coordonat dezvoltarea companiei pe termen lung.

Același grup de acționari deține și Elprof București, companie care nu a participat la eveniment, dar care completează zona tehnologică prin producția de echipamente electronice și sisteme de radiocomunicații pentru apărare. Elprof furnizează echipamente pentru instituții din domeniul securității și colaborează cu parteneri internaționali în proiecte realizate inclusiv sub licență.

UiPath - companie fondată de Daniel Dines, dezvoltă soluții de automatizare software prin tehnologia RPA. Platforma permite automatizarea proceselor de business și integrarea inteligenței artificiale în fluxuri operaționale complexe.

În zona instituțională, astfel de soluții pot fi utilizate pentru eficientizarea proceselor administrative, analiza datelor și automatizarea unor operațiuni digitale, inclusiv în contexte sensibile precum securitatea cibernetică.

Soft Galaxy International - este o companie de dezvoltare software fondată de Valeriu Adrian Stoica, specializată în soluții personalizate și tehnologii precum inteligența artificială, blockchain și securitate cibernetică.

În paralel, antreprenorul este implicat în Optoelectronica-2001, unde a contribuit la dezvoltarea unor tehnologii anti-dronă, inclusiv sisteme de bruiaj și control al dronelor. Activitatea companiei include și proiecte de digitalizare a administrației publice, precum platforma NEUROGUV.

Safetech Innovations - este o companie listată specializată în securitate cibernetică, cu servicii de monitorizare și răspuns la incidente și implementare de arhitecturi de securitate pentru organizații din sectoare critice.

Compania dezvoltă și soluții proprii, inclusiv pentru analiza malware și securizarea sistemelor industriale, și participă la proiecte europene precum contractul-cadru FREIA, care vizează consolidarea securității cibernetice la nivelul instituțiilor UE.

Fondatorul Victor Gânsac are experiență de peste două decenii în IT și cybersecurity.

Strongbytes - dezvoltă soluții software și aplicații de inteligență artificială pentru sectorul medical și life sciences, inclusiv platforme de telemedicină și sisteme de analiză a datelor.

Compania este implicată în proiecte de cercetare europene, precum AEGIS, și dezvoltă tehnologii cu aplicabilitate în analiza datelor și suport decizional. Expertiza sa poate avea aplicații și în domenii conexe, inclusiv în zona de securitate.

CEO-ul Dan Nicola este și fondatorul conferinței Codecamp.

OVES Enterprise - este o companie românească de tehnologie care dezvoltă soluții software și aplicații de inteligență artificială pentru industrii precum apărare și aerospațial.

Fondată de Mihai Filip, compania lucrează la sisteme autonome, inclusiv o dronă interceptoare cu motor cu turbină, capabilă de viteze de aproximativ 500 km/h și o rază de circa 200 km. Platforma integrează software-ul Nemesis AI, care permite funcționarea autonomă și procesarea datelor în timp real, fiind parte dintr-un sistem mai amplu de detectare și neutralizare a țintelor.

Un mix de industrie și tehnologie

Companiile prezentate la Romanian Industry Days reflectă un mix între industria tradițională și firmele din zona software, inteligență artificială și securitate cibernetică.

Pentru România, astfel de inițiative sunt parte dintr-un efort mai larg de a crește vizibilitatea companiilor locale în ecosistemul NATO și de a facilita accesul la proiecte și parteneriate internaționale.





