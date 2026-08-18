O firmă de investiții consiliată de un fost director al serviciilor secrete britanice strânge 50 milioane dolari finanțare

Un investitor care ajută și în procesul de construire de startup-uri de apărare și securitate, consiliat de un fost director al serviciilor secrete din Marea Britanie, a obținut finanțare de 50 milioane dolari.

Runda de finanțare a Gallos Technologies, care este încă deschisă, a fost condusă de Ventura Capital, un susținător timpuriu al Spotify, și Aberdeen Investments, cu participarea Lansdowne Partners, potrivit Tech.eu.

Gallos a fost fondată în 2021 de fostul oficial de securitate națională Joshua Burch și Dean Jones, un veteran al forțelor armate britanice. Firma de investiții îl are consilier și pe Sir Jeremy Fleming, fostul director al GCHQ, serviciile secrete specializate în interceptări și securitate cibernetică, și fost director general adjunct în cadrul MI5.

Dean Jones este și director general al StirlingX, un startup de date și drone, în care este implicat și Fleming ca președinte.

Gallos susține și construiește startup-uri de apărare, securitate și reziliență. Finanțarea va fi folosită pentru următoarea cohortă de investiții în companii și pentru a investi în platforma sa, a precizat firma.