România cumpără drone de la startup-ul german Quantum Systems, prin SAFE

Ministerul Apărării a stabilit 16 programe din lista cu finanțare europeană pentru achiziții militare pentru care cere aprobarea Parlamentului, printre care se numără și drone clasa I de la Quantum Systems, un startup german producător de vehicule autonome folosite și de Ucraina în războiul cu Rusia.

Contractul are valoarea de 31,4 milioane EUR și presupune achiziționarea a 34 de sisteme de drone de la producătorul german, iar asamblarea acestora va fi făcută 100% în România, potrivit HotNews.ro.

Despre startup am mai scris recent pe site, când firma a obținut un pachet de finanțare de 150 milioane EUR de la un consorțiu de bănci, printre care se numără și Banca Europeană de Investiții (BEI).

Quantum Systems a fost fondată în anul 2015 de Florian Seibel, fost ofițer în Forțele Armate Germane, alături de Dr. Michael Kriegel, Tobias Kloss și Armin Busse.

Seibel a absolvit Universitatea din München ca inginer aerospațial. În 2010, acesta s-a înscris la doctorat la aceeași facultate, dar acesta nu și-a terminat studiile și a fondat startup-ul, în schimb. Seibel are ca domenii de activitate dezvoltarea și operarea diferitelor platforme de portavion bazate pe multicoptere și drone cu aripi fixe.

Quantum Systems spune că a oferit sprijin Ucrainei de la începutul războiului, cu drone de supraveghere operate la scară largă din 2022. De asemenea, dronele și soluțiile software sunt implementate de forțele NATO în Europa și SUA, precum și în Australia și Noua Zeelandă.

Alte programe SAFE (Security Action For Europe) anunțate, astăzi, de Ministrul Apărării, Radu Miruță, prevăd transportoare blindate Piranha 5, camioane produse local de IVECO, sisteme de rachete anti-navă, sisteme anti-aeriene, un sistem de lovire cu muniții tip loitering, dar și elicoptere Airbus, sisteme radar Thales și vehicule Lynx, marca Rheinmetall. Toate proiectele însumează 8,33 miliarde EUR, dintre care 5,69 miliarde merg numai la Rheinmetall.

SAFE este un program cu buget total de 150 miliarde EUR pentru întărirea industriei europene de apărare până în anul 2030. României îi revin aproximativ 16,6 miliarde EUR, a doua aplicație ca valoare din totalul celor depuse.