Un antreprenor originar din Galați are fabrică de drone: „Lecția incidentului de la Galați trebuie să fie una clară: apărarea anti-dronă nu mai este o cerință teoretică. Este o prioritate de securitate națională”

Startup-ul Orbotix, co-fondat de un antreprenor originar din Galați, Bogdan Ochiană, atrage atenția că incidentul din orașul românesc de la Dunăre reprezintă un „semnal dureros” pentru România, care trebuie să se doteze urgent cu capabilități de apărare anti-dronă.

„Incidentul cu drona din Galați este un semnal dureros că România nu își mai permite să trateze apărarea anti-dronă ca pe o capabilitate de viitor. Atunci când o dronă rusească ajunge să lovească un bloc de locuințe, să provoace un incendiu și să rănească oameni, discuția nu poate rămâne doar la ce sisteme trebuie să mai cumpere România din afară sau la ce capabilități ne lipsesc. Întrebarea reală este cât de repede putem construi un răspuns integrat, stratificat și operațional: DOBORÂRE, detecție, urmărire, război electronic, interceptare, comandă-control, supraveghere umană și capacitate locală de producție”, afirmă Orbotix Industries, într-un mesaj postat pe pagina sa de LinkedIn.

În context, startup-ul care are baza românească de producție la Brașov face apel ca România „să treacă de la demonstrații și discuții izolate la construcția reală de capabilități”.

„Nicio tehnologie nu poate preveni fiecare incident. Apărarea anti-dronă nu înseamnă o singură platformă, un singur senzor sau o singură decizie de achiziție. Este un ecosistem. Are nevoie de coordonare între Forțele Armate, autoritățile de intervenție, operatorii de infrastructură critică, sistemele aliate și partenerii industriali capabili să producă, să adapteze și să scaleze tehnologie rapid. Tocmai de aceea, România trebuie să treacă de la demonstrații și discuții izolate la construcția reală de capabilități. Prin instrumente europene precum SAFE și prin parteneriatele industriale deja dezvoltate în România, inclusiv prin proiectele locale de producție și tehnologie ale Orbotix Industries, țara noastră are oportunitatea de a-și întări reziliența în fața tipului de amenințări pe care le vedem tot mai des pe Flancul Estic al NATO”, consideră startup-ul românesc specializat în drone.

De asemenea, Orbotix subliniază necesitatea dezvoltării industriei locale de apărare.

„Autonomia strategică nu înseamnă izolare. România va avea în continuare nevoie de aliați, de parteneriate internaționale și de sisteme avansate din afară. Dar reziliența înseamnă și inginerie locală, producție locală, testare locală, integrare locală și capacitatea de a adapta tehnologiile la realitățile operaționale de pe propriul teritoriu. Lecția incidentului de azi de la Galați trebuie să fie una clară: apărarea anti-dronă nu mai este o cerință teoretică. Este o prioritate de securitate națională. România are talentul, baza industrială și instrumentele europene de finanțare pentru a acționa. Ceea ce lipsește acum este execuția”, afirmă compania brașoveană.

„Orbotix Industries își pune expertiza la dispoziția autorităților române pentru ca astfel de incidente să fie prevenite, limitate și gestionate mai eficient. România are nevoie acum de soluții anti-dronă integrate, testate și scalabile, iar industria românească de apărare poate ajuta statul nu mâine, ci acum”, menționează firma de drone.

Orbotix este o companie europeană de tehnologie, specializată în sisteme autonome, robotică și inteligență artificială aplicată în domeniul apărării și securității. Aceasta a fost fondată în anul 2023 de Bogdan Ochiană (CEO) și Sebastian Straube (Director de Strategie).

Ochiană a mai fondat și alte firme în România, cum ar fi Principal33, o firmă de dezvoltare software pentru afaceri, și Flyward, o platformă de informații financiare pentru aeronave pentru monitorizarea și prognozarea mentenanței. În același timp, este și investitor activ în startup-uri.

Compania, cu sediul central în Polonia și prezență în România și Spania, a anunțat, anul trecut, că a obținut o finanțare de capital de risc de 6,5 milioane EUR, condusă de fondul investiții BVVC Fund, cu participarea Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings.