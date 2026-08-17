Mega-achiziție în IT: Stripe, prezentă și în România, ar cumpăra o firmă AI pentru peste 7 miliarde dolari

Platforma de plăți Stripe, care este prezentă și în România, ar fi finalizat un acord pentru cumpărarea unei platforme de inteligență artificială pentru companii, într-o tranzacție evaluată la peste 7 miliarde dolari, potrivit TechCrunch.

WSJ a scris luna trecută că Stripe și OpenRouter erau în discuții pentru achiziție, iar Bloomberg a spus că aceste discuții au dus la un preț de tranzacție de peste 7 miliarde dolari.

Compania a declarat pentru sursa citată că nu comentează zvonuri sau speculații.

OpenRouter ajută clienții să aleagă diferite modele AI pentru a îndeplini diverse sarcini, în funcție de nevoile și bugetul lor specific.

Firma a fost fondată în anul 2023 de Alex Atallah, co-fondator și al marketplace-ului de NFT-uri OpenSea, și de Louis Vichy. OpenRouter a evoluat de la unul dintre primele marketplace-uri de mari modele lingvistice (LLM-uri) la un „AI gateway”.

Înainte de a fi achiziționată, firma a strâns aproximativ 153 milioane dolari finanțări totale de la investitori, cea mai recentă rundă fiind în luna mai 2026, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Directorul general Atallah a zis, odată cu runda de tip seria B din mai, că platforma sa este un „Stripe pentru AI”, deoarece oferă clienților un singur punct de acces pentru diferite sisteme.

În firmă au investit, de-a lungul timpului, Capital G (Alphabet), Sequoia, Menlo Ventures și Andreessen Horowitz (a16z).

Compania irlandezo-americană Stripe a fost fondată în anul 2010, de doi frați irlandezi: John Collison, care avea 20 de ani atunci, și Patrick Collison, care avea 22 de ani. Aceasta oferă servicii de plăți online și instrumente pentru comerțul pe internet, destinate companiilor, în peste 45 de țări.

Din mai 2020, compania și-a lansat serviciile și în România. Platforma de software oferă acces la rețeaua globală de plăți și trezorerie Stripe.

În 2025, Stripe a fost evaluată la 91,5 milioane dolari, în urma unei oferte publice de cumpărare pentru investitori, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. În luna februarie a acestui an, existau zvonuri cum că ar fi fost interesată să cumpere platforma PayPal.