Reprezentanța Comisiei Europene în România deschide un cont oficial pe rețeaua socială eYou, lansată de la București

Reprezentanța Comisiei Europene în România a deschis un cont pe platforma eYou Social, pornită în țară de doi antreprenori francezi.

Anunțul a fost făcut pe conturile de Facebook și Instagram ale Reprezentanței.

Este de notat faptul că reprezentanța din România a deschis un cont, nu și instituția centrală.

La finalul lunii aprilie, un cont fals atribuit Comisiei a apărut pe platformă, acesta fiind mai apoi dezactivat de către eYou, așa cum am mai scris pe site.

eYou a fost lansat de Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, doi antreprenori francezi stabiliți la București, în luna mai a acestui an. Startup-ul deschis în România a anunțat la începutul lunii iulie că se află în etapa finală pentru atragerea unei runde de finanțare seed în valoare de 1,3 milioane EUR și că a depășit 100.000 de utilizatori la opt săptămâni de la lansarea publică.

Platforma, disponibilă pe iOS și Android, combină verificarea informațiilor bazată pe inteligență artificială, un flux de știri verificate în timp real alimentat de rețeaua internațională de știri AFP și posibilitatea utilizatorilor de a alege conținutul pe care doresc să îl vadă.

În prezent, cele mai mari comunități eYou se află în România, Germania, Regatul Unit și Franța. Utilizatorii accesează platforma, în medie, de 7,7 ori pe zi și petrec în total 45 de minute zilnic, iar platforma înregistrează în prezent o rată de retenție de 43%.

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