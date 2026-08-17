Skip to content

Inteligența artificială va identifica tentativele de înşelătorie pe WhatsApp

Inteligența artificială va identifica tentativele de înşelătorie pe WhatsApp
Sursă: © Peter KovA!A | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Meta (Facebook) anunţă introducerea în aplicația de mesagerie WhatsApp a unei funcţii opţionale bazate pe inteligenţa artificială, care poate depista mesaje prin care se încearcă înşelarea utilizatorilor, potrivit News.ro.

Noua facilitate se numeşte Scam Alert şi foloseşte învăţarea mecanică pentru a identifica mesajele suspicioase, care pot înşela utilizatorii.

Când AI-ul depistează un mesaj suspicios, utilizatorului i se afişează un mesaj, care nu este văzut şi de cel care a trimis mesajul respectiv, în care este avertizat că ar putea fi ţinta unei înşelătorii.

AI-ul nu realizează nicio acţiune, dincolo de depistare şi avertizare. Din acest moment, utilizatorul este cel care decide cum procedează mai departe, putând alege să raporteze sau să blocheze expeditorul.

Utilizatorul poate alege şi să continue conversaţia în cazul deloc improbabil în care AI-ul identifică eronat drept tentative de înşelătorie mesajele de la persoane cunoscute.

În acest ultim caz, utilizatorul poate marca o discuţie drept sigură, iar AI-ul nu va mai atrage pe viitor atenţia cu privire la mesajele care provin de la acea persoană.

Lansată acum în beta, Scam Alert este o funcţie opţională, care trebuie activată din meniul de configurare al aplicaţiei.

Smart Tech

Logoul Stripe pe clădire

Mega-achiziție în IT: Stripe, prezentă și în România, ar cumpăra o firmă AI pentru peste 7 miliarde dolari

Claude by Anthropic

Clarificări Anthropic: Textul marcat ca fiind generat cu AI „nu conține informații de identificare și nu poate fi urmărit”

Alibaba, răspuns la Meta (Facebook): Compania chineză a dezvoltat inteligență artificială care funcționează local, pe laptopuri

drone-Romania (imagine generică)

Hackathoane de drone și tehnologii de apărare, în această toamnă la Galați și București. Premii și acces la investitori pentru participanți

MApN: România și Ucraina discută dezvoltarea unor noi tipuri de drone. Buget de 200 milioane EUR