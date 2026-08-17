Inteligența artificială va identifica tentativele de înşelătorie pe WhatsApp

Meta (Facebook) anunţă introducerea în aplicația de mesagerie WhatsApp a unei funcţii opţionale bazate pe inteligenţa artificială, care poate depista mesaje prin care se încearcă înşelarea utilizatorilor, potrivit News.ro.

Noua facilitate se numeşte Scam Alert şi foloseşte învăţarea mecanică pentru a identifica mesajele suspicioase, care pot înşela utilizatorii.

Când AI-ul depistează un mesaj suspicios, utilizatorului i se afişează un mesaj, care nu este văzut şi de cel care a trimis mesajul respectiv, în care este avertizat că ar putea fi ţinta unei înşelătorii.

AI-ul nu realizează nicio acţiune, dincolo de depistare şi avertizare. Din acest moment, utilizatorul este cel care decide cum procedează mai departe, putând alege să raporteze sau să blocheze expeditorul.

Utilizatorul poate alege şi să continue conversaţia în cazul deloc improbabil în care AI-ul identifică eronat drept tentative de înşelătorie mesajele de la persoane cunoscute.

În acest ultim caz, utilizatorul poate marca o discuţie drept sigură, iar AI-ul nu va mai atrage pe viitor atenţia cu privire la mesajele care provin de la acea persoană.

Lansată acum în beta, Scam Alert este o funcţie opţională, care trebuie activată din meniul de configurare al aplicaţiei.