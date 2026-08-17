Hackathoane de drone și tehnologii de apărare, în această toamnă la Galați și București. Premii și acces la investitori pentru participanți

Studenții, programatorii și antreprenorii interesați de tehnologii de apărare se pot înscrie la două hackathoane care vor avea loc în România în luna octombrie 2026, la Galați și București. La Galați, participanții vor dezvolta soluții bazate pe inteligență artificială pentru identificarea dronelor aeriene, navale și subacvatice, iar proiectele câștigătoare vor împărți premii de aproximativ 4.500 EUR. La București, echipele vor putea veni cu propriile proiecte din zona defence și resilience și vor avea acces la investitori și companii cu care pot dezvolta proiecte pilot.

Ambele evenimente sunt organizate în colaborare cu European Defense Tech Hub (EDTH), o comunitate europeană dedicată tehnologiilor de apărare și dual-use.

Primul hackathon va avea loc la Galați, în perioada 2-4 octombrie 2026, iar cel de-al doilea la București, între 9 și 11 octombrie 2026. Pagina oficială a evenimentului din Galați anunță peste 200 de participanți, iar cea a ediției din București, peste 150 de participanți din Europa și din afara continentului.

Doritorii se pot înscrie aici:

Galați – European Defence Tech Hackathon / Uptide Danube 26: https://luma.com/edth-2026-galati

București – European Defence Tech Hackathon: https://luma.com/edth-2026-bucharest

La Galați, participanții vor folosi AI pentru identificarea dronelor

Ediția din Galați, denumită Naval Defense Tech Hackathon, va avea o componentă concentrată pe identificarea incursiunilor realizate cu drone.

„Provocarea va fi de identificare a incursiunilor - drone aeriene, navale de suprafață și subacvatice - cu ajutorul inteligenței artificiale. Cel mai probabil studenții vor avea un set de date pe care vor antrena modele de recunoaștere și identificare a dronelor”, a explicat, pentru StartupCafe.ro, Bogdan Judele, unul dintre organizatori.

Tema este confirmată și de regulamentul evenimentului, care o definește drept „AI for Surface & Aerial Intrusion Detection”.

Hackathonul face parte din evenimentul Uptide Danube 26, organizat în perioada 2-4 octombrie. Prima zi include și demonstrații pe Dunăre, iar proiectele dezvoltate în hackathon vor fi prezentate în ultima zi în fața juriului.

Evenimentul urmărește să aducă împreună participanții cu firme din industria navală și industria de apărare.

„Ne dorim prezența industriei navale și de apărare pentru a vedea proiectele studenților și ale companiilor și deja am început discuțiile cu ei”, spune Bogdan Judele.

Pentru proiectele care pot fi dezvoltate mai departe, organizatorii încearcă să faciliteze accesul la companii, autorități locale, fonduri de investiții și alți potențiali parteneri.

„Oportunitățile vor fi de accelerare a ideii lor prin conectarea cu diverși actori din industrie sau autorități locale, plus finanțare prin fonduri de investiții și alți parteneri ce caută astfel de soluții”, potrivit organizatorului.

Participarea este deschisă atât studenților, cât și profesioniștilor care au împlinit 18 ani. Regulamentul evenimentului confirmă explicit aceste condiții.

Înscrierile sunt programate până în jurul datei de 20 septembrie 2026, iar premiile pentru componenta de hackathon vor avea o valoare totală de aproximativ 4.500 EUR, potrivit informațiilor transmise StartupCafe.ro de organizatori.

Primul hackathon European Defense Tech Hub organizat la București

La numai câteva zile după evenimentul de la Galați, European Defense Tech Hub va organiza pentru prima dată un astfel de hackathon la București, în perioada 9-11 octombrie 2026.

Evenimentul este co-organizat împreună cu How to Web și este programat imediat după conferința How to Web, care are loc în Capitală în perioada 6-8 octombrie și anunță peste 3.000 de participanți, 500 de fondatori și 250 de investitori.

Printre partenerii principali ai hackathonului se numără, potrivit organizatorilor, EY România și Underline Ventures, iar alte parteneriate urmează să fie anunțate în septembrie.

Spre deosebire de Galați, unde există o provocare tehnică axată pe detectarea incursiunilor, la București echipele vor avea mai multă libertate în alegerea proiectelor.

„La un astfel de hackathon, provocările nu sunt date de organizatori, ci echipele pornesc sau dezvoltă orice sistem - software, hardware sau o combinație de ambele - în legătură cu spațiul de apărare și reziliență”, au explicat organizatorii pentru StartupCafe.ro.

Pagina oficială EDTH precizează, la rândul său, că participanții se pot inspira din provocările prezentate la eveniment sau pot veni cu propriul proiect, iar echipele vor primi feedback de la persoane cu experiență directă în zona de apărare. Obiectivul declarat este ca unele dintre soluții să poată continua spre implementare după terminarea hackathonului.

Investitori și proiecte pilot pentru echipele de la București

Miza principală pentru proiectele dezvoltate la București va fi accesul la ecosistemul de finanțare și la companii din industria de apărare.

Echipele vor putea intra în contact direct cu investitori activi în domeniile defence și resilience, dar și cu firme și organizații cu care ar putea desfășura proiecte pilot, potrivit informațiilor transmise StartupCafe.ro.

„Sprijinul cel mai important dat de acest hackathon este că echipele sunt puse în legătură cu actori cheie din industria de apărare și cu care să dezvolte proiecte pilot, de la care să ridice investiții sau, respectiv, relații comerciale”, au explicat organizatorii.

Participarea la hackathon este gratuită.

Evenimentul va începe pe 9 octombrie, cu formarea echipelor, workshopuri și prezentarea mentorilor și a provocărilor. Dezvoltarea proiectelor va continua pe parcursul zilei de sâmbătă, iar duminică, 11 octombrie, vor avea loc prezentările echipelor și ceremonia de premiere.

Două săptămâni cu hackathoane de apărare în România

Cele două evenimente vin într-o perioadă în care hackathoanele și programele dedicate tehnologiilor militare și dual-use se înmulțesc atât în România, cât și la nivel european.

În luna iunie, la Sibiu, a avut loc hackathonul Defense-X, dedicat dronelor și altor tehnologii militare, organizat în Poligonul de instrucție Perii Dăii.

Tot în toamna acestui an este programată și ediția a cincea a EUDIS Defence Hackathon, inițiativă a Schemei Europene de Inovare în Apărare. Tema ediției este „Autonomy on the battlefield”, iar evenimentele vor avea loc simultan în opt locații europene în perioada 15-17 octombrie.

Tema dronelor are o miză particulară pentru România și în urma incidentului de la Galați din luna mai. StartupCafe.ro a scris atunci despre companiile românești care dezvoltă interceptori și alte tehnologii counter-UAS și despre dificultatea de a transforma astfel de soluții dezvoltate local în capabilități testate și utilizate efectiv.

În acest context, cele două hackathoane din octombrie încearcă să reducă tocmai distanța dintre prototip, industrie, finanțare și utilizatorii finali ai tehnologiei.

Înscrieri Galați: Naval Defense Tech Hackathon - 2-4 octombrie 2026.

Înscrieri București: European Defense Tech Hackathon - 9-11 octombrie 2026.