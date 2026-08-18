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Nou fond de 500 milioane dolari, lansat de echipa fondatorului Revolut, Nik Storonsky, pentru finanțarea startup-urilor tech

Nik Storonsky
Nik Storonsky
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Firma de investiții QuantumLight, lansată de miliardarul britanic de origine rusă Nikolay Storonsky, cofondator și CEO al gigantului bancar digital Revolut, a strâns un nou fond de capital de risc, în valoare totală de 500 de milioane de dolari, pentru finanțarea startup-urilor de tehnologie, potrivit Sifted.eu

Acesta este cel de-al doilea fond de investiții lansat de QuantumLight și a fost suprasubscris, după cum a anunțat CEO-ul firmei de investiții, Ilya Kondrashov, citat de publicația britanică. 

Astfel, Fondul II al QuantumLight este de două ori mai mare decât primul fond, care fusese închis de această firmă de investiții în mai 2025. 

Lansată din anul 2023, de Nik Storonsky, firma de capital de risc QuantumLight a investit deja în startup-uri de tehnologie cu rezonanță, printre care și „unicornul” Arena, co-fondat de miliardarul român Ion Stoica, în SUA. Denumit inițial LMArena, startup-ul a dezvoltat o platformă online pentru măsurarea și compararea avansului diverselor modele de inteligență artificială. 

QuantumLight a finanțat și startup-urile de inteligență artificială Lovable (Suedia) și ElevenLabs (Polonia/UK). 

QuantumLight este condusă de antreprenorul Ilya Kondrashov, cofondator al companiei Kriya, o platformă de servicii financiare pentru firmele mici și mijlocii (IMM).  Particularitatea fondului de investiții lansat de Nik Storonsky este că decizia de a selecta startup-urile pe care le finanțează pleacă de la platforma sa de inteligență artificială, denumită Aleph. 

Firma de investiții a pornit la drum în căutarea de echipe tech la nivel global, în domenii ca inteligența artificială (AI), crypto și blockchain, fintech (tehnologii în sectorul financiar), SaaS (software ca serviciu), healthtech (tehnologii în domeniul sănătății).

QuantumLight poate fi contactată la acest e-mail: info@quantumlightcapital.com .

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