Clarificări Anthropic: Textul marcat ca fiind generat cu AI „nu conține informații de identificare și nu poate fi urmărit”

Compania de inteligență artificială Anthropic a venit cu mai multe clarificări legate de modul în care funcționează marcarea textului generat de Claude, asigurând că „watermark-ul” aplicat nu conține informații care ar putea duce la persoane sau organizații specifice.

Pe lângă asta, firma spune că marcajul nu are niciun impact practic asupra calității sau conținutului rezultatelor lui Claude și că acesta nu constă în caractere ascunse. Oamenii de rând nu vor putea distinge în mod explicit între textele fără „watermark” și cele cu filigran.

„Watermark-ul textului lui Claude este o versiune a abordării SynthID-Text publicată de Google DeepMind într-un articol din Nature în 2024. Face parte dintr-o familie de abordări care datează de la o propunere a lui Scott Aaronson din 2022, toate împărtășind același principiu de design pe care l-am descris mai sus — filigranul schimbă doar sursa aleatoriului folosit pentru a alege între cuvinte”, a scris compania pe blogul său.

De asemenea, „watermark-ul” nu necesită „token-uri” de folosire suplimentare, iar Anthropic amintește că marcarea textului nu va fi aplicată doar la Claude.

Anthropic, alături de alte companii americane și globale, trebuie să respecte Legislația europeană privind Inteligența Artificială (AI Act) pentru a putea oferi serviciile în țările din UE. Codul european de marcare și etichetare, care explică două articole din AI Act, anume Articolul 52 și Articolul 54, a strâns aproximativ 190 de semnatari, care trebuie să implementeze propriile tipuri de marcaje.

Compania spune că aplică filigranele la nivel global „pentru că încă nu avem o metodă durabilă de a analiza pe regiuni”.