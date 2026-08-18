Înscrieri online 2026: Startup-urile pot participa la EUDIS Defence Hackathon, competiție europeană de idei și tehnologii pentru apărare

Startup-urile și inovatorii din România se pot înscrie online la EUDIS Defence Hackathon, o competiție europeană de tehnologii pentru sectorul apărării și dual-use (cu întrebuințare duală - militară și civilă), ajunsă la ediția a cincea.

Într-un comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe, Comisia Europeană a anunțat deschiderea înscrierilor la cea de-a 5-a ediție a EUDIS Defence Hackathon.

Înscrierile la competiție se fac AICI, la oricare dintre cei 8 organizatori locali de hackathoane EUDIS. Sunt așteptați participanți din toată Uniunea Europeană, inclusiv România, alături de concurenți din Ucraina și Norvegia.

Organizat în cadrul European Defence Innovation Scheme (EUDIS) al Fondului european de apărare (EDF), evenimentul se va desfășura simultan în opt locuri din Europa, în perioada 15–17 octombrie 2026.

Sunt invitați să participe:

profesioniști din domeniul tehnologiei,

startup-uri,

ingineri și inovatori.

Participanții trebuie să activeze în sectorul apărării să dezvolte „soluții pentru provocări reale din operațiunile de apărare”.

Timp de trei zile, concurenții vor lucra în echipe pentru a aborda provocări din domeniul apărării și al tehnologiilor cu dublă utilizare, reunite sub tema acestei ediții: „Autonomie pe câmpul de luptă”.

Sprijinite de experți din industrie, mediul de cercetare sau forțele armate, echipele vor dezvolta soluții practice și vor avea posibilitatea de a-și continua parcursul prin EUDIS Mentoring Programme, un program de mentorat la nivel european.

8 hackathoane în Europa

În cadrul EUDIS Hackathon, ediția de toamnă 2026, vor avea loc 8 concursuri de tehnologie organizate de entități locale selectate de Uniunea Europeană:

Provocările abordate în competiții

Înscrierile pentru ediția de toamnă 2026 a EUDIS Defence Hackathon sunt acum deschise. Participanții pot alege unul dintre cele opt hackathoane locale care se vor desfășura în Europa în perioada 15–17 octombrie 2026.

Ediția de toamnă 2026 este centrată pe tema „Autonomie pe câmpul de luptă”, care răspunde nevoii operaționale de sisteme capabile să funcționeze în medii în care comunicațiile sunt perturbate sau degradate și cu intervenție umană limitată.

Toate cele opt hackathoane se vor derula pe 2 provocări predefinite:

Navigație în medii în care sistemele GNSS (Global Navigation Satellite System) sunt indisponibile - soluții de poziționare și navigație capabile să funcționeze fără semnal satelitar în condiții de bruiaj sau de blocare a accesului la semnal.

Coordonarea roiurilor (de drone), recunoașterea autonomă și logistica - operațiuni coordonate cu mai multe platforme, cu supraveghere umană redusă, care acoperă aplicații de recunoaștere și logistică.

Fiecare organizator local de competiție va defini, în plus, o a treia provocare legată de prioritățile naționale sau regionale, astfel încât particularitățile contextelor operaționale locale să fie reflectate în cadrul comun al programului.

Programul funcționează prin conectarea profesioniștilor din domeniul tehnologiei cu nevoi operaționale concrete și validate. Lucrând în echipe multidisciplinare timp de 48 de ore, participanții beneficiază de contribuția directă a unor mentori proveniți din industria de apărare, instituții de cercetare și mediul operațional și trebuie să realizeze prototipuri funcționale, nu simple propuneri conceptuale.

Programul se adresează în special:

echipelor și startup-urilor care dezvoltă tehnologii dual use (dublă utilizare - civilă și militară) și produse cu aplicații relevante pentru apărare;

echipelor de ingineri care dispun deja de competențe în sectoare conexe și doresc să exploreze aplicații în domeniul apărării;

echipelor deep-tech care lucrează cu cercetare avansată sau prototipuri aflate în etapa de pre-comercializare;

profesioniștilor din industria de apărare și din IMM-uri.

Echipele câștigătoare au acces la un program de mentorat conceput pentru a le ajuta să transforme prototipurile promițătoare în soluții pregătite pentru utilizarea în domeniul apărării. Participanții beneficiază de îndrumare din partea unor experți în dezvoltarea de produse și de afaceri, participă la un bootcamp dedicat inovării în domeniul apărării și au oportunitatea de a-și prezenta soluțiile în fața unor actori europeni relevanți. Împreună, aceste activități contribuie la accelerarea inovării și facilitează accesul la ecosistemul european de inovare în domeniul apărării.

De la lansarea sa, EUDIS Defence Hackathon a devenit unul dintre principalele instrumente ale UE pentru inovarea aplicată în domeniul apărării. În cadrul celor patru ediții desfășurate până acum, care au inclus 30 de hackathoane organizate în statele membre ale UE și în Norvegia, programul a implicat peste 2.300 de participanți și a sprijinit dezvoltarea a sute de prototipuri și concepte menite să răspundă unor provocări din domeniul apărării și al tehnologiilor cu dublă utilizare (militară și civilă).

Participarea inovatorilor din Ucraina, încurajată în toate cele 8 hackathoane

Direcția Generală pentru Industria de Apărare și Spațiu (DEFIS) din UE îi invită în mod activ pe cetățenii ucraineni să participe la ediția de toamnă 2026 a EUDIS Defence Hackathon, în toate locațiile.

Participanții ucraineni sunt încurajați să se înscrie în calitate de concurenți, mentori sau membri ai juriului, astfel încât perspectiva ucraineană și experiența operațională a Ucrainei să continue să contribuie la dezvoltarea unor soluții inovatoare și utilizabile în practică, aliniate priorităților în domeniul apărării.